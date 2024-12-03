За палёной водкой в России начнут следить из космоса

За изготовителями палёной водки и прочего нелегального алкоголя в России будут наблюдать из космоса. Об этом докладывает «Парламентская газета».

Сообщается, что профильные органы будут вычислять места, где делают палёную водку, с помощью спутников. Определяться это будет с помощью зондирования Земли и теплоотдачи зданий. Также в расчёт будут брать трафик железнодорожного транспорта вокруг объекта. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу с сегодняшнего дня.

Больше всего будут наблюдать за объектами, где находится оборудование для производства алкоголя, но у хозяев отсутствует лицензия. Если оттуда исходит много тепла, а вокруг курсируют грузовики и вагоны, к производителям придёт проверка.