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3 декабря, 12:03

За палёной водкой в России начнут следить из космоса

ПГ: Спутники будут искать производства нелегального алкоголя в России

За изготовителями палёной водки и прочего нелегального алкоголя в России будут наблюдать из космоса. Об этом докладывает «Парламентская газета».

Сообщается, что профильные органы будут вычислять места, где делают палёную водку, с помощью спутников. Определяться это будет с помощью зондирования Земли и теплоотдачи зданий. Также в расчёт будут брать трафик железнодорожного транспорта вокруг объекта. Соответствующий приказ Минфина вступил в силу с сегодняшнего дня.

Больше всего будут наблюдать за объектами, где находится оборудование для производства алкоголя, но у хозяев отсутствует лицензия. Если оттуда исходит много тепла, а вокруг курсируют грузовики и вагоны, к производителям придёт проверка.

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Ранее двух бизнесменов из Красноярска признали виновными в незаконной продаже смертельно опасных алкогольных напитков, после распития которых скончались 9 человек. Мужчины продавали напитки на метиловом спирте, теперь они отправятся за решётку на пару лет.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
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