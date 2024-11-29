В Госдуме предлагают убрать алкоголь из обычных магазинов

В Госдуме предложили убрать алкоголь из обычных супермаркетов и продавать его в помещениях с отдельным входом. Как рассказал Life.ru депутат Андрей Свинцов (ЛДПР), такой законопроект накануне внесли в нижнюю палату парламента.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов объяснил, зачем нужно убрать алкоголь с полок супермаркетов. Видео © Life.ru

По словам парламентария, авторы проекты считают пропагандой алкоголизма, когда спиртное в магазинах находится рядом с продуктами, которые сочетаются с алкоголем, например, снеки рядом с пивом, кола — с виски, а сыр — с вином.

«Все эти маркетинговые ходы приводят к огромному числу спонтанных покупок алкоголя. Особое беспокойство вызывает размещение алкоголя непосредственно около касс», — отметил Свинцов.

В качестве борьбы с этим предлагается открытие дополнительных помещений под алкоголь с индивидуальным входом. В идеальном варианте дверь должна вести внутрь с улицы, а не из продуктового зала. При этом несовершеннолетним вход в такие помещения будет воспрещён.

Авторы инициативы предлагают распространить её только на города, так как в сельской местности не везде есть возможность такое реализовать. Если законопроект примут, у магазинов будет год, чтобы подготовиться к введению новых правил с 1 января 2026 года.