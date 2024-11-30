Двое бизнесменов из Красноярска получили сроки за продажу смертельного алкоголя

Двух бизнесменов из Красноярска признали виновными в незаконной продаже смертельно опасных алкогольных напитков, после употребления которых погибли 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

«В период 2019-2021 года двое красноярских предпринимателей закупали алкогольную продукцию в Санкт-Петербурге. <...> E поставщика отсутствовала лицензия на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции. Напитки изготавливались с грубым нарушением технологии на основе метилового спирта и разливались в непредназначенную для пищевых продуктов тару», — сказано в публикации .

Свою продукцию фигуранты продали жителям села Тассево под Красноярском — всего десять канистр с убийственным алкоголем. Кончилось их предприятие плачевно: девять человек умерли от отравления метиловым спиртом, ещё шесть клиентов отделались лёгким вредом для здоровья. Предпринимателей признали виновными по преступлении в рамках части 3, статьи 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц». Суд приговорил их к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком от 2 до 2,5 года.