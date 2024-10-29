Бар «Руки Вверх» ввёл лимит по алкоголю после ЧП с допившейся до комы москвичкой

Московский бар «Руки Вверх» певца Сергея Жукова после ЧП с москвичкой, которая впала в кому после 20 шотов, ввёл лимит на количество спиртного одному посетителю. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, девушка до сих пор находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Будут ли какие-то штрафы в отношении бармена, пока неизвестно.