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29 октября, 09:44

Бар «Руки Вверх» ввёл лимит по алкоголю после ЧП с допившейся до комы москвичкой

Московский бар «Руки Вверх» певца Сергея Жукова после ЧП с москвичкой, которая впала в кому после 20 шотов, ввёл лимит на количество спиртного одному посетителю. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, девушка до сих пор находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Будут ли какие-то штрафы в отношении бармена, пока неизвестно.

Как ранее сообщал Life.ru, молодая девушка выпила сет из 20 шотов крепкого алкоголя в баре «Руки Вверх» и впала в кому. Гости впечатлялись её смелостью до тех пор, пока она не упала в обморок. Прибывшие медики около часа пытались откачать авантюристку, но тщетно. По нашим данным, накануне девушка рассталась с парнем, поэтому она пришла в бар, чтобы забыться.

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Freepik

Наталья Демьянова
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