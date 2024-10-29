Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 08:03

Москвичка на спор выпила батарею шотов в баре «Руки Вверх», теперь за её жизнь борются врачи

Mash: Москвичка выпила в баре сет из 20 шотов и впала в кому

Женщина из Москвы выпила сет шотов крепкого алкоголя в баре «Руки Вверх» Сергей Жукова и впала в кому. О перфомансе 24-летней Татьяны рассказывает телеграм-канал Mash.

Москвичка выпила сет шотов и впала в кому. Видео © Telegram / Mash

Девушка влила в себя два десятка рюмок с виски, водкой, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Гости впечатлялись её смелость до тех пор, пока она не рухнула в обморок. Прибывшие сотрудники скорой помощи около часа пытались привести авантюристку в чувства, но тщетно. Сейчас она находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.

В Туле пьяная толпа из 12 человек избила полицейского из-за замечания
В Туле пьяная толпа из 12 человек избила полицейского из-за замечания

Недавно женщина подожгла четыре венка около памятника-монумента «Скорбящая мать» в Подольске в Московской области. Правоохранители возбудили уголовное дело. Эксперты уже изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

Обложка ©

Telegram / Mash

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar