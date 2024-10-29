Москвичка на спор выпила батарею шотов в баре «Руки Вверх», теперь за её жизнь борются врачи

Девушка влила в себя два десятка рюмок с виски, водкой, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Гости впечатлялись её смелость до тех пор, пока она не рухнула в обморок. Прибывшие сотрудники скорой помощи около часа пытались привести авантюристку в чувства, но тщетно. Сейчас она находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.