Москвичка на спор выпила батарею шотов в баре «Руки Вверх», теперь за её жизнь борются врачи
Mash: Москвичка выпила в баре сет из 20 шотов и впала в кому
Женщина из Москвы выпила сет шотов крепкого алкоголя в баре «Руки Вверх» Сергей Жукова и впала в кому. О перфомансе 24-летней Татьяны рассказывает телеграм-канал Mash.
Москвичка выпила сет шотов и впала в кому. Видео © Telegram / Mash
Девушка влила в себя два десятка рюмок с виски, водкой, ромом, текилой, самбукой и абсентом. Гости впечатлялись её смелость до тех пор, пока она не рухнула в обморок. Прибывшие сотрудники скорой помощи около часа пытались привести авантюристку в чувства, но тщетно. Сейчас она находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.
Недавно женщина подожгла четыре венка около памятника-монумента «Скорбящая мать» в Подольске в Московской области. Правоохранители возбудили уголовное дело. Эксперты уже изъяли запись с камеры видеонаблюдения.
Telegram / Mash