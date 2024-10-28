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28 октября, 19:09

В Туле пьяная толпа из 12 человек избила полицейского из-за замечания

Mash: В Туле толпа цыган из 12 человек избила полицейского из-за замечания

На Молодёжном бульваре в Туле толпа из 12 человек избила сотрудника полиции. 37-летний правоохранитель не при исполнении сделал им замечание по поводу распития алкоголя в общественном месте, сообщает Mash.

Толпа избила полицейского в Туле. Видео © VK / Тула Жесть

Как пишет телеграм-канал, сотрудник сделал замечание распивавшим спиртное цыганам. Полицейского избили, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Предварительно, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово, всех участников конфликта ищут.

Как пишет «Тульская пресса», в отделе полиции «Зареченский» УМВД России по городу Туле уже проводится проверка. Полиция устанавливает всех лиц, причастных к избиению.

Ранее в Краснодарском крае мужчина избил полицейского, забрал его пистолет и скрылся с места происшествия. Оказалось, что преступник хотел забрать наркотики из тайника. Правонарушителя удалось задержать, он прятался в частном доме.

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Life.ru

Полина Никифорова
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