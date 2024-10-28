В Туле пьяная толпа из 12 человек избила полицейского из-за замечания

На Молодёжном бульваре в Туле толпа из 12 человек избила сотрудника полиции. 37-летний правоохранитель не при исполнении сделал им замечание по поводу распития алкоголя в общественном месте, сообщает Mash.

Толпа избила полицейского в Туле. Видео © VK / Тула Жесть

Как пишет телеграм-канал, сотрудник сделал замечание распивавшим спиртное цыганам. Полицейского избили, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Предварительно, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово, всех участников конфликта ищут.