Пьяная кошатница отдубасила в Подмосковье кинолога, помешавшего ей отметить день рождения пиццей

В Подмосковье пьяная продавщица избила полицейского во время составления протокола в её день рождения. Сотрудник пытался остановить её отвязную вечеринку у пиццерии, но получил серию ударов в живот. В итоге женщину задержали, теперь ей грозит лишение свободы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Ирина из Ступино после весёлого празднования своего 49-го дня рождения отправилась за пиццей. Полицейские увидели нетрезвую именинницу, которая стояла у пиццерии и ругалась матом. Полицейские попытались угомонить её, но Ирина была настроена продолжать веселье и обматерила уже правоохранителей. На неё составили административку за мелкое хулиганство. Тогда разъярённая женщину накинулась на кинолога, побила его кулаками и попыталась пнуть. Фурию в итоге удалось скрутить. Пострадавший 24-летний полицейский обратился к врачам: у него многочисленные ушибы и ссадины мягких тканей шеи, лица и живота.

Ирина работает кассиршей в «Магните» и постит в соцсетях гифки с котиками. Теперь против неё возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», женщине грозит до пяти лет лишения свободы.