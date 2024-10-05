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5 октября, 13:32

Блогер-провокатор нарвался на три уголовки после перепалки с гаишниками в Ленобласти

Блогер из Карелии, провоцировавший сотрудников ГАИ, стал фигурантом трёх дел

Блогер Николай Поминов. Обложка © VK / Николай Поминов

Блогер Николай Поминов. Обложка © VK / Николай Поминов

Блогер из Петрозаводска стал фигурантом сразу трёх уголовных дел после перепалки с сотрудниками ГАИ и провокационных постов в соцсетях. Подробности сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Перепалка блогера с сотрудниками ГАИ. Видео © Telegram / Петербургская полиция

В конце августа на трассе «Кола» в Ленобласти сотрудники ГАИ остановили «тойоту короллу». Водитель иномарки на просьбу предъявить права и документы на машину ответил отказом и стал демонстративно записывать происходящее на видео. Мужчина явно провоцировал сотрудников, устраивая им «экзамен» на знание основ законодательства. Было установлено, что провокатором является 46-летний житель Петрозаводска, который в соцсетях позиционирует себя как блогер и юрист.

«Фиксируя происходящее на камеру, он продолжал откровенные провокации, видимо, намереваясь таким образом создать контент для своей немногочисленной аудитории», — отметили МВД.

Полицейские провокацию блогера не оценили и доставили его в отдел полиции. Из-за этого мужчина, не стесняясь в выражениях, начал угрожать инспекторам. За неповиновение требованию сотрудника ГАИ по решению суда дебошир был отправлен под арест на 12 суток. За это время правоохранители изучили контент блогера на его ютуб-канале и решили, что он вполне может заинтересовать следователей.

В итоге против блогера завели сразу три уголовных дела за применение насилия к представителям власти, оскорбления и клевету. Пока по решению суда мужчину оставили под стражей до 19 ноября. Как выяснил Life.ru, провокатором оказался Николай Поминов. На YouTube он ведёт канал «Неравнодушные Люди» — почти 300 тысяч подписчиков. Свои недавние разборки с гаишниками Поминов назвал в соцсетях «цирком с конями».

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Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане пьяная компания на «девятке» избила полицейских до сотрясения и перелома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Наталья Демьянова
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