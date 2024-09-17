«Я человека убил»: В Петербурге квир*-блогер расправился с известным активистом и сдался полиции

В Выборге Ленинградской области полиция задержала квир*-блогера, который сознался в жестоком убийстве известного политического активиста Виталия Иоффе. Об этом пишет «Mash на Мойке».

В Выборге блогер Синько пришёл с заявлением в полицию. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Стало известно, что 20-летний Александр С., который определяет себя как женщина, сообщил об убийстве Иоффе. По его словам, активист предпринял попытку изнасилования. На теле 53-летнего мужчины, не раз привлекавшегося к административной ответственности, нашли как минимум 20 ножевых ранений.

Потом Синько в соцсетях показывал последствия случившегося, спрашивал совета у подписчиков. Блогер также звонил с телефона убитого и транслировал его изувеченное тело. Молодой человек покинул квартиру и доехал до Выборга, планируя бежать в ЕС, но пошёл в полицию и во всём признался. По началу силовики ему не поверили, это попало на видео.

«Я человека убил», — сказал он правоохранителям.

Местные правоохранители подумали, что Синько шутит, поскольку всё время смеялся при подаче заявления. В ответ полицейские предлагали молодому человеку вызвать скорую. Через какое-то время блогера задержали.