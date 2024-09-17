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17 сентября, 09:00

«Я человека убил»: В Петербурге квир*-блогер расправился с известным активистом и сдался полиции

В Выборге задержали квир*-блогера, который убил политического активиста Иоффе

В Выборге Ленинградской области полиция задержала квир*-блогера, который сознался в жестоком убийстве известного политического активиста Виталия Иоффе. Об этом пишет «Mash на Мойке».

В Выборге блогер Синько пришёл с заявлением в полицию. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Стало известно, что 20-летний Александр С., который определяет себя как женщина, сообщил об убийстве Иоффе. По его словам, активист предпринял попытку изнасилования. На теле 53-летнего мужчины, не раз привлекавшегося к административной ответственности, нашли как минимум 20 ножевых ранений.

Потом Синько в соцсетях показывал последствия случившегося, спрашивал совета у подписчиков. Блогер также звонил с телефона убитого и транслировал его изувеченное тело. Молодой человек покинул квартиру и доехал до Выборга, планируя бежать в ЕС, но пошёл в полицию и во всём признался. По началу силовики ему не поверили, это попало на видео.

«Я человека убил», — сказал он правоохранителям.

Местные правоохранители подумали, что Синько шутит, поскольку всё время смеялся при подаче заявления. В ответ полицейские предлагали молодому человеку вызвать скорую. Через какое-то время блогера задержали.

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А ранее Life.ru рассказывал о трагедии с убийством школьницы из Петербурга, которая случилась в 2023 году. Илья Татаринов и его подруга позвали знакомую «дать интервью в необычном месте» — в лесу под посёлком Парголово Ленобласти. Преступники заранее вырыли могилу, а по приезде жертвы начали вести прямую трансляцию, после чего Татаринов забил её молотком насмерть. Сам блогер объяснил страшный поступок попыткой доказать «своё величие». В результате Татаринов получил семь лет колонии, а его знакомая — шесть.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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