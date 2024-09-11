Махач из Петербурга решил угрозами с ножом ответить на замечание о парковке, ему грозит срок

Мужчина с ножом накинулся на оператора видеофиксации нарушений парковки в центре Санкт-Петербурга. Как пишет «Mash на Мойке», 40-летний буян по имени Махач оставил автомобиль с нарушениями на улице Некрасова, а когда услышал возражения — начал кричать и угрожать. Это попало на видео.

Махач нападает на инспектора парковки в Петербурге. Видео © «Mash на Мойке»

Благо, мимо проезжала полиция. Неадеквата задержали, он находится в изоляторе. Изначально было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, но позднее его переквалифицировали в более тяжкую "хулиганку" с применением оружия. Махачу грозит до семи лет лишения свободы.

Махач, напавший на инспектора парковки в Петербурге. Фото © «Mash на Мойке»