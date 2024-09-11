Махач из Петербурга решил угрозами с ножом ответить на замечание о парковке, ему грозит срок
В Петербурге мужчина с ножом кинулся на инспектора из-за замечания о парковке
Мужчина с ножом накинулся на оператора видеофиксации нарушений парковки в центре Санкт-Петербурга. Как пишет «Mash на Мойке», 40-летний буян по имени Махач оставил автомобиль с нарушениями на улице Некрасова, а когда услышал возражения — начал кричать и угрожать. Это попало на видео.
Махач нападает на инспектора парковки в Петербурге. Видео © «Mash на Мойке»
Благо, мимо проезжала полиция. Неадеквата задержали, он находится в изоляторе. Изначально было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, но позднее его переквалифицировали в более тяжкую "хулиганку" с применением оружия. Махачу грозит до семи лет лишения свободы.
Махач, напавший на инспектора парковки в Петербурге. Фото © «Mash на Мойке»
Ранее суд в Москве арестовал бойцы ММА Эраджа Мискиншоева по делу о жестоком нападении на мужчину на юго-востоке Москвы. Спортсмен ночью гулял с соседом, когда на горизонте появился пострадавший. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro