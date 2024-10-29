Москвичка, допившаяся до комы в баре «Руки Вверх», накануне рассталась с парнем
Стала известна причина, побудившая молодую москвичку пойти на употребление 20 шотов в баре «Руки Вверх». По данным SHOT, намедни Татьяна рассталась с парнем. Она пришла в заведение, чтобы забыться.
Известно, что после тяжёлого разрыва девушка пришла в заведение и начала завивать в себя все подряд: настойки, водку, виски и другие шоты. Сейчас она в реанимации, врачи оценивают состояние дамочки как тяжёлое.
Недавно женщина из Москвы выпила сет из 20 шотов крепкого алкоголя в баре «Руки Вверх» Сергей Жукова и впала в кому. Гости впечатлялись её смелостью до тех пор, пока она не упала в обморок. Прибывшие медики скорой помощи около часа пытались откачать авантюристку, но тщетно.
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