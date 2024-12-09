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9 декабря, 11:25

Водителям рассказали, через какое время можно садиться за руль после выпитого алкоголя

Врач Неронов: Садиться за руль после алкоголя можно после 7-8 часов сна

Человеческий организм перерабатывает алкоголь с определённой скоростью. В среднем печени требуется один час, чтобы справиться с 20 миллилитрами чистого этанола, рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов. В беседе с РИАМО он объяснил, когда можно сесть за руль после употребления спиртных напитков.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что с утра сесть за руль после вечернего употребления даже небольшого количества алкоголя можно только после семи-восьми часов сна. При этом, продолжил специалист, важно «прислушаться» к организму и учесть своё самочувствие, потому что остаточный алкоголь может повлиять на реакцию водителя.

Нельзя забывать и о постинтоксикационном синдроме, то есть похмелье, который может возникнуть после употребления спиртного. Его симптомы — мигрень, упадок сил и рассеянность — могут ухудшить качество вождения, даже если алкоголь уже выведен из организма. Врач рекомендовал при необходимости с утра сесть за руль минимизировать употребление крепких напитков вечером.

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Борис Эльфанд
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