Водителям рассказали, через какое время можно садиться за руль после выпитого алкоголя

Человеческий организм перерабатывает алкоголь с определённой скоростью. В среднем печени требуется один час, чтобы справиться с 20 миллилитрами чистого этанола, рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов. В беседе с РИАМО он объяснил, когда можно сесть за руль после употребления спиртных напитков.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что с утра сесть за руль после вечернего употребления даже небольшого количества алкоголя можно только после семи-восьми часов сна. При этом, продолжил специалист, важно «прислушаться» к организму и учесть своё самочувствие, потому что остаточный алкоголь может повлиять на реакцию водителя.