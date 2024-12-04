Новый год без похмелья: Сомелье рассказала, как выбрать безалкогольное шампанское

Шампанское считается главным напитком в Новый год. Сегодня в России доступны безалкогольные варианты любимого игристого вина. Однако очень важно отличать их от так называемых винных напитков, предупредила сомелье Алёна Мальцева.

По её словам, безалкогольное игристое вино производится из винограда примерно по той же технологии, что и спиртосодержащий вариант. При этом винные напитки могут содержать ароматизаторы и прочие ингредиенты. Для выбора качественного безалкогольного шампанского стоит обращать внимание на цену.

«Стоимость качественных безалкогольных вин соизмерима со стоимостью аналогичных алкогольных версий, либо выше их — в среднем, от 750 рублей и выше. Важно прочитать этикетку и убедиться, что это именно вино, а не винный напиток», — сказала Мальцева в интервью URA.ru.

Эксперт добавила, что на бутылках не указывают, каким путём из игристого вина удалили алкоголь, но при желании данную информацию можно найти на сайте производителя. Зато на этикетке всегда есть сведения о сорте винограда и регионе его происхождения. Также сомелье рекомендовала покупать более свежее безалкогольное шампанское, хотя оно может храниться до двух лет.