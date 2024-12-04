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3 декабря, 22:15

В российском регионе хотят ограничить продажи детского шампанского и «нулёвок»

Спикер Вологодского заксобрания предложил запретить продажу детского шампанского

В Вологодской области депутаты обсуждают инициативу по ограничению продажи детского шампанского, следуя примеру недавнего решения по сокращению времени реализации алкоголя в регионе до двух часов в день. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер областного парламента Сергей Жестянников.

Он подчеркнул, что обсуждение вопроса ограничения продажи детского шампанского стало актуальным, поскольку, несмотря на отсутствие алкоголя в составе напитка, его название и оформление могут создавать у детей ассоциации со спиртным.

«С точки зрения психологии, дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и подобные продукты могут создавать у них ложное представление о том, что алкоголь – это что-то безобидное и весёлое», — пишет Жестянников.

Жестянников также упомянул и безалкогольное пиво, которое также может способствовать формированию стереотипов об алкоголе как о развлекательном и нейтральном напитке.

Председатель парламента привёл доводы уполномоченного по правам ребёнка в области Ольги Смирновой, которая считает, что «запрещать нужно не просто продажу этих напитков, а производство». По словам Жестянникова, с этим согласен и врач-психиатр высшей категории Юрий Афанасьев.

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Напомним, вологодское заксобрание ограничило продажу алкоголя до 2 часов в день по будням. В эти дни алкоголь можно будет купить только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни продажа будет разрешена с 8:00 до 23:00.

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Life.ru / Шедеврум

Тимур Хингеев
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