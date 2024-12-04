В российском регионе хотят ограничить продажи детского шампанского и «нулёвок»

В Вологодской области депутаты обсуждают инициативу по ограничению продажи детского шампанского, следуя примеру недавнего решения по сокращению времени реализации алкоголя в регионе до двух часов в день. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер областного парламента Сергей Жестянников.

Он подчеркнул, что обсуждение вопроса ограничения продажи детского шампанского стало актуальным, поскольку, несмотря на отсутствие алкоголя в составе напитка, его название и оформление могут создавать у детей ассоциации со спиртным.

«С точки зрения психологии, дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и подобные продукты могут создавать у них ложное представление о том, что алкоголь – это что-то безобидное и весёлое», — пишет Жестянников.

Жестянников также упомянул и безалкогольное пиво, которое также может способствовать формированию стереотипов об алкоголе как о развлекательном и нейтральном напитке.

Председатель парламента привёл доводы уполномоченного по правам ребёнка в области Ольги Смирновой, которая считает, что «запрещать нужно не просто продажу этих напитков, а производство». По словам Жестянникова, с этим согласен и врач-психиатр высшей категории Юрий Афанасьев.