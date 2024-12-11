Россиянам могут начать продавать алкоголь только «с одобрения» на «Госуслугах»

Продавать алкоголь в России предлагают только по спецотметке на «Госуслугах». Как стало известно Life.ru, с такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Он попросил внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По словам парламентария, последние четыре года в стране стремительно растёт употребление спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду. В чём суть законопроекта: сначала молодёжь, которой стукнет 18 лет, идёт в медучреждение по месту жительства — к наркологу на обследование. Там врач рассказывает и показывает, что будет, если злоупотреблять спиртным, и после обследования и профилактической беседы все эти данные заносят в «Госуслуги». В профиле будет любая отметка типа QR-кода или записи, только с помощью неё можно будет купить алкоголь.