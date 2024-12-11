Россиянам могут начать продавать алкоголь только «с одобрения» на «Госуслугах»
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по спецотметке на «Госуслугах»
Продавать алкоголь в России предлагают только по спецотметке на «Госуслугах». Как стало известно Life.ru, с такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Он попросил внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Депутат Андрей Свинцов — об инициативе по ужесточению продажи алкоголя молодёжи. Видео @ Life.ru
По словам парламентария, последние четыре года в стране стремительно растёт употребление спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду. В чём суть законопроекта: сначала молодёжь, которой стукнет 18 лет, идёт в медучреждение по месту жительства — к наркологу на обследование. Там врач рассказывает и показывает, что будет, если злоупотреблять спиртным, и после обследования и профилактической беседы все эти данные заносят в «Госуслуги». В профиле будет любая отметка типа QR-кода или записи, только с помощью неё можно будет купить алкоголь.
Законопроект, уверен депутат, решит сразу две проблемы: сократит число пьющих ребят в регионах, в том числе несовершеннолетних, и даст нужный объём информации с примерами всем, кому скоро 18. Всё это — по аналогии с получением водительских удостоверений совершеннолетними.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков