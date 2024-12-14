Мурашко назвал главный плюс запрета скидок на алкоголь

Запрет скидок на алкоголь можно рассматривать как одну из мер для снижения его употребления. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава объяснил, что тарифная политика, касающаяся подобной продукции, всегда оказывает влияние на уровень её потребления.

«Для снижения необходим комплекс мер, это [запрет на скидки] одна из таких мер, почему нет. Может рассматриваться», — приводит слова Мурашко ТАСС.