Мурашко назвал главный плюс запрета скидок на алкоголь
Мурашко: Запрет скидок на алкоголь поможет снизить его потребление
Запрет скидок на алкоголь можно рассматривать как одну из мер для снижения его употребления. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава объяснил, что тарифная политика, касающаяся подобной продукции, всегда оказывает влияние на уровень её потребления.
«Для снижения необходим комплекс мер, это [запрет на скидки] одна из таких мер, почему нет. Может рассматриваться», — приводит слова Мурашко ТАСС.
Напомним, что правительство России планирует рассмотреть отказ от скидок на алкоголь. Этот вопрос будут анализировать в Рособрнадзоре, Минсельхозе, Минфине и Минздраве. Предложить меры по возможному запрету необходимо до 15 апреля 2025 года.
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