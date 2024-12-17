Россиянам рассказали, как минимизировать вред от алкоголя на Новый год
Врач Сережина рекомендовала не пить ликёры и алкогольные коктейли на Новый год
В Новый год следует внимательно следить за качеством и количеством выпитых алкогольных напитков, заявила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она подчеркнула, что наиболее безопасными видами спиртного считаются сухое вино и качественные крепкие напитки, которые содержат мало добавок и сахара.
А вот сладкие ликёры и алкогольные коктейли, наоборот, способны нанести двойной вред здоровью: как через спирт, так и через сахар. Так или иначе, специалист призвала не смешивать разные напитки. Она также рекомендовала не пить на голодный желудок — закуска необходима для снижения скорости всасывания алкоголя.
«Особо внимательно нужно относиться к жирной, острой и солёной еде в сочетании с алкоголем. Салаты с майонезом, жареное мясо или сильно перчённые и пряные блюда значительно усложняют работу пищеварения. Солёности же задерживают жидкость в организме», — сказала Сережина в беседе с РИАМО.
Она также напомнила, что алкоголь обезвоживает организм, поэтому его стоит чередовать с водой. Кроме того, поддержка водного баланса снижает риск похмелья. В целом врач подчеркнула, что чем меньше спиртного будет выпито в Новый год, тем лучше для организма.
Kandinsky 3.1 / Life.ru