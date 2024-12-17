Россиянам рассказали, как минимизировать вред от алкоголя на Новый год

В Новый год следует внимательно следить за качеством и количеством выпитых алкогольных напитков, заявила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она подчеркнула, что наиболее безопасными видами спиртного считаются сухое вино и качественные крепкие напитки, которые содержат мало добавок и сахара.

А вот сладкие ликёры и алкогольные коктейли, наоборот, способны нанести двойной вред здоровью: как через спирт, так и через сахар. Так или иначе, специалист призвала не смешивать разные напитки. Она также рекомендовала не пить на голодный желудок — закуска необходима для снижения скорости всасывания алкоголя.

«Особо внимательно нужно относиться к жирной, острой и солёной еде в сочетании с алкоголем. Салаты с майонезом, жареное мясо или сильно перчённые и пряные блюда значительно усложняют работу пищеварения. Солёности же задерживают жидкость в организме», — сказала Сережина в беседе с РИАМО.