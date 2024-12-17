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17 декабря, 14:25

Россиянам рассказали, как минимизировать вред от алкоголя на Новый год

Врач Сережина рекомендовала не пить ликёры и алкогольные коктейли на Новый год

В Новый год следует внимательно следить за качеством и количеством выпитых алкогольных напитков, заявила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она подчеркнула, что наиболее безопасными видами спиртного считаются сухое вино и качественные крепкие напитки, которые содержат мало добавок и сахара.

А вот сладкие ликёры и алкогольные коктейли, наоборот, способны нанести двойной вред здоровью: как через спирт, так и через сахар. Так или иначе, специалист призвала не смешивать разные напитки. Она также рекомендовала не пить на голодный желудок — закуска необходима для снижения скорости всасывания алкоголя.

«Особо внимательно нужно относиться к жирной, острой и солёной еде в сочетании с алкоголем. Салаты с майонезом, жареное мясо или сильно перчённые и пряные блюда значительно усложняют работу пищеварения. Солёности же задерживают жидкость в организме», — сказала Сережина в беседе с РИАМО.

Она также напомнила, что алкоголь обезвоживает организм, поэтому его стоит чередовать с водой. Кроме того, поддержка водного баланса снижает риск похмелья. В целом врач подчеркнула, что чем меньше спиртного будет выпито в Новый год, тем лучше для организма.

Не смешивайте! Россиянам объяснили, как избежать новогоднего похмелья
Не смешивайте! Россиянам объяснили, как избежать новогоднего похмелья

Ранее в Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь. Кроме того, Правительство РФ предложило рассмотреть вопрос запрета скидок на спиртное. А ещё кабмин обязал Минздрав обновить рекомендации по лечению алкогольной зависимости.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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