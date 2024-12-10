Не смешивайте! Россиянам объяснили, как избежать новогоднего похмелья

Многие россияне не могут представить Новый год без шампанского. Однако немало людей отмечают праздник крепкими напитками, что, конечно, повышает риск алкогольного отравления. Тем не менее, избежать похмелья и облегчить последствия можно, если следовать нескольким простым советам.

Так, специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко призвал не смешивать алкогольные напитки. Кроме того, по словам специалиста, важно контролировать дозу выпитого и не употреблять спиртное на голодный желудок. Если похмелье всё же наступило, то помогут лёгкие продукты.