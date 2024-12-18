Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 11:23

В России в 2024 году на 10 браков пришлись 8 разводов

Михайлова из ВЦИОМ: В России в 2024 году распадались восемь из десяти браков

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В 2024 году в России на десять новых браков приходилось около восьми разводов. Это соотношение достигло рекордного уровня, сообщила советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова на пресс-конференции в Москве.

Психолог после трагедии с бывшим мужем Седоковой рассказала, как избежать ада при разводе
Психолог после трагедии с бывшим мужем Седоковой рассказала, как избежать ада при разводе

«На восемь разводов приходится десять новых бракосочетаний, что выводит страну на третье место в мире по количеству разводов», — указала Михайлова.

По ее словам, это явление связано с долгосрочной тенденцией снижения ценностной значимости официального брака. Эксперты говорят, что сейчас наблюдаются последствия, которые проявляются в попытках граждан «манипулировать своим семейным статусом для получения социальной поддержки от государства».

Российских мужчин, которые были женаты на украинках, предупредили о подставе
Российских мужчин, которые были женаты на украинках, предупредили о подставе

Ранее был раскрыт новый способ обмана доверчивых россиянок через сайты знакомств. У женщин выманивают крупные суммы за возможность найти идеального супруга.

Марина Фещенко
  • Новости
  • вциом
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar