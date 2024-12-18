В России в 2024 году на 10 браков пришлись 8 разводов

В 2024 году в России на десять новых браков приходилось около восьми разводов. Это соотношение достигло рекордного уровня, сообщила советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова на пресс-конференции в Москве.

«На восемь разводов приходится десять новых бракосочетаний, что выводит страну на третье место в мире по количеству разводов», — указала Михайлова.

По ее словам, это явление связано с долгосрочной тенденцией снижения ценностной значимости официального брака. Эксперты говорят, что сейчас наблюдаются последствия, которые проявляются в попытках граждан «манипулировать своим семейным статусом для получения социальной поддержки от государства».