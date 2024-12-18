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18 декабря, 09:52

Свидание через менеджера: Раскрыта новая схема развода россиянок на сайтах знакомств

Мошенники отработали новую схему обмана россиянок через сайты знакомств

Раскрыт новый способ обмана доверчивых россиянок через сайты знакомств. У женщин выманивают крупные суммы за возможность найти идеального супруга, пишет портал «Страсти».

Схема развода весьма проста: жертва знакомится в Сети с мужчиной, который в ходе беседы переключает её на ивент-менеджера. Тот предлагает встретиться в офисе, чтобы обсудить дальнейшее общение и организовать свидание.

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Уже в офисе кандидаток на сердце мужчины собеседует совсем другой человек. Он уверяет женщину, что этот партнёр не подходит ей по разным причинам: от вероисповедания до слишком капризного характера. Взамен предлагают анкеты других мужчин и допуслуги психолога, стилиста, фотографа. Те, кто клюют на эту уловку, лишаются сотен тысяч рублей, а некоторые даже миллионов.

Об этой схеме обмана знают уже в Госдуме, где предложили один из способов борьбы с аферистами. Виталий Милонов считает, что необходимо сделать услуги брачных агентств бесплатными для женщин. В свою очередь на мужчин, которые не могут найти вторую половинку самостоятельно, это распространяться не будет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Алёна Зиновьева
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