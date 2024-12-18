В Госдуме предложили запретить брать деньги с женщин за поиск мужей

Услуги брачных агентств по поиску спутника жизни необходимо сделать бесплатными для женщин. При этом на мужчин, которые самостоятельно не могут найти себе жену, это не должно распространяться, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.ru».

«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же — бесплатно должно быть», — подчеркнул депутат.

Такое решение, по мнению Милонова, обезопасит россиянок от мошенников в брачных агентствах. В последнее время набирает популярность схема выманивания денег у женщин, мечтающих найти супруга через третьих лиц. Им за внушительную сумму предлагают заключить договор по поиску идеального жениха. Далее предлагаются дорогостоящие дополнительные услуги психолога, визажиста и прочих специалистов. Так женщина может спустить целые миллионы, но гарантий, что она встретит того самого нет никаких.