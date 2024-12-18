В Госдуме предложили запретить брать деньги с женщин за поиск мужей
Депутат Милонов предложил запретить брачным агентствам брать деньги с женщин
Услуги брачных агентств по поиску спутника жизни необходимо сделать бесплатными для женщин. При этом на мужчин, которые самостоятельно не могут найти себе жену, это не должно распространяться, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.ru».
«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же — бесплатно должно быть», — подчеркнул депутат.
Такое решение, по мнению Милонова, обезопасит россиянок от мошенников в брачных агентствах. В последнее время набирает популярность схема выманивания денег у женщин, мечтающих найти супруга через третьих лиц. Им за внушительную сумму предлагают заключить договор по поиску идеального жениха. Далее предлагаются дорогостоящие дополнительные услуги психолога, визажиста и прочих специалистов. Так женщина может спустить целые миллионы, но гарантий, что она встретит того самого нет никаких.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей схеме обмана россиянок через сайты знакомств. Инструктор по йоге поссорилась с мужем и решила закрутить роман на стороне. В одном из популярных приложений для знакомств она наткнулась на анкету красавчика. Но спустя время оказалось, что аккаунт мужчины ведут специалисты из брачного агентства. Они объяснили, что он сильно занят, поэтому не может сам общаться. Но пригласили на кастинг. В итоге доверчивая россиянка отдала агентам 11 млн рублей, оставшись без денег и красавца-мужчины.
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