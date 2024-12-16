Топ-8 признаков: Психолог объяснила, как вычислить абьюзера на сайтах знакомств
Психолог Любина: Манипулятивный язык общения указывает на абьюзера
При знакомстве с человеком в Интернете крайне важно сразу распознать абьюзера, чтобы избежать ситуации, когда вы станете жертвой психически нестабильного человека. Указать на проблему могут восемь признаков, в том числе вечные попытки контролировать вас, предупредила психолог Татьяна Любина.
«Абьюзеры часто общаются на манипулятивном или контролирующем языке. Всё это считывается уже в чате на сайте знакомств. Если в сообщениях больше требований и указаний, чем комплиментов и слов поддержки, то это должно вас насторожить», — отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».
При этом абьюзеры часто проявляют чрезмерную ревность к своей жертве, стремясь изолировать её от окружающих. Необоснованное восхищение и множество комплиментов также должны вызывать подозрения. Кроме того, у абьюзера может наблюдаться резкое изменение настроения. Шестым признаком является постоянная критика партнёра. Нарушение личных границ также является тревожным сигналом. Наконец, стоит быть особенно осторожным с людьми, у которых недостаточно эмпатии, резюмировала психолог.
Ранее психолог раскрыла «красные флаги» абьюзера. Кстати, нумерология позволяет распознать абьюзера всего по одной цифре в его дате рождения. Также существуют пять фраз, которые 99% людей ошибочно воспринимают как любовь, а на деле это ловушка абьюзера.
pixabay / MarieXMartin