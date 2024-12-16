Топ-8 признаков: Психолог объяснила, как вычислить абьюзера на сайтах знакомств

При знакомстве с человеком в Интернете крайне важно сразу распознать абьюзера, чтобы избежать ситуации, когда вы станете жертвой психически нестабильного человека. Указать на проблему могут восемь признаков, в том числе вечные попытки контролировать вас, предупредила психолог Татьяна Любина.

«Абьюзеры часто общаются на манипулятивном или контролирующем языке. Всё это считывается уже в чате на сайте знакомств. Если в сообщениях больше требований и указаний, чем комплиментов и слов поддержки, то это должно вас насторожить», — отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».