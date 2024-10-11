Как распознать психологическое насилие: Психолог раскрыла «красные флаги» абьюзера

Жертвы психологического насилия в семье или отношениях могут столкнуться с серьёзными проблемами: впасть в депрессию, начать испытывать тревогу или чувство вины, понизить свою самооценку. Страдают от абьюзеров как женщины, так и мужчины. Очень важно вовремя распознать негативную ситуацию и обратиться за помощью.

Об этом рассказала психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям столичного Департамента труда и социальной защиты населения Юлия Сафонова. В беседе с «Москвой 24» она раскрыла «красные флаги», по котором можно вычислить абьюзера.

Один из признаков психологического насилия — попытка изолировать вторую половинку от друзей и семьи, например, убеждая, мол, они оказывают дурное влияние. Также домашнего тирана могут выдать регулярная критика и обесценивание своей жертвы, отметила эксперт.

Кроме того, абьюзер будет стремиться контролировать финансовые потоки, критикуя расходы партнёра по отношениям. «Красным флагом» также является газлайтинг, когда жертву убеждают, что произошедших событий не было, мол, она сама всё выдумала. При этом психологическое насилие имеет цикличный характер, то есть время от времени напряжение и ссоры сменяются периодами спокойствия.

«Это позволяет агрессору удерживать контроль над жертвой, создавать иллюзию улучшения отношений после каждого конфликта. Чередование таких периодов сбивает с толку человека, заставляя верить, что всё может наладиться», — предупредила психолог.