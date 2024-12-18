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Регион
18 декабря, 10:14

Российских мужчин, которые были женаты на украинках, предупредили о подставе

Mash: Разведённые и уехавшие украинки перечисляют алименты от россиян ВСУ

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Украинские женщины, которые были замужем за россиянами, но развелись и переехали, начали отправлять алименты от своих бывших в поддержку ВСУ, чтобы притянуть тех за финансирование терроризма. Поскольку действующее законодательство не позволяет что-либо сделать в этой ситуации, активисты призывают внести изменения в Семейный кодекс.

Фото © Mash

Фото © Mash

Mash рассказал историю одного из своих подписчиков: в 2019 году он отправил жену с детьми к тёще в Кривом Роге и с тех пор их не видел. После пандемии жена решила развестись, и на мужчину были наложены алименты в размере 33% от его дохода — около 100 тысяч рублей в месяц. У женщины есть счёт, с которого она получает деньги и пересылает их себе.

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После начала специальной военной операции мужчина поссорился с экс-супругой, которая не хотела отдавать детей и угрожала ему в переписке. Несмотря на это, он продолжал отправлять деньги. Вопрос о том, куда они уходят, остается открытым. Мужчина пытался отменить решение суда о выплате алиментов через адвокатов, но те лишь разводили руками. Правозащитники утверждают, что таких ситуаций по стране тысячи. Наиболее частые случаи разводов происходят в приграничных регионах, где мужчины после расставания обязаны перечислять треть своей зарплаты на содержание общих детей.

Эксперты предлагают два варианта решения проблемы: оставить ребенка в России или попытаться изменить пункт об обязательных алиментах в Семейном кодексе, чтобы защитить разведенных россиян от возможных обвинений в финансировании терроризма, если их экс-супруги уедут в недружественные страны.

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А ранее безжалостная украинка сдала собственного мужа СБУ. Жительница Львовской области обвинила супруга, что тот якобы сотрудничал с Россией. А другая украинка сбежала в Финляндию и променяла мужа на любовника спустя 30 лет брака.

Марина Фещенко
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