Украинка сбежала в Финляндию и променяла мужа на любовника спустя 30 лет брака

Украинская пара распалась после 30 лет брака, когда женщина уехала в Финляндию, где нашла себе нового любовника. Журналист The New York Times Джеффри Геттлман побеседовал с супругами.

У 51-летнего Андрея и 50-летней Татьяны была вполне счастливая совместная жизнь. Они вырастили двоих сыновей и сделали карьеру: глава семьи оказывал психотерапевтическую помощь наркоманам, а женщина руководила крупной компанией по производству мороженого.

С началом СВО Татьяна вместе со старшим сыном сорвалась в Финляндию, где занимается хоккеем младший ребёнок. Андрей выехать не мог из-за введённого в стране запрета на пересечение границы мужчинам от 18 до 60 лет. Теперь он работает с украинскими военными, получившими психические расстройства из-за участия в боевых действиях.

В Финляндии Татьяна открыла для себя новый мир, переоценила прожитую жизнь и поняла, что не скучает и возвращаться не хочет. Отношения с мужем давно стали привычной рутиной, хоть супруги и пытались их разнообразить: отремонтировали дом, купили квартиру, завели новую собаку. А когда через несколько недель беженка познакомилась с финном, поняла, что готова начать жизнь заново.

"В тот момент я вёл машину. Я чувствовал себя так, как будто меня залило кипятком. Я не мог двигаться. Я не мог дышать. Я остановился. Даже после того, как мы поговорили по телефону, я дрожал. Я думал, что схожу с ума", — рассказывает Андрей о реакции на звонок жены с просьбой о разводе, добавляя, что с ним остался только их шарпей Тори.

В итоге мужчина написал Татьяне, что всё понимает, и она отправила ему бумаги для оформления развода. С прошлого августа женщина живёт с другим, готовится стать гражданкой Финляндии и признаётся, что ни о чём не жалеет. Андрей же говорит, что поддерживает отношения с детьми, постоянно разговаривает по телефону и надеется когда-нибудь их увидеть, но никогда больше никого не полюбит, так как его сердце до сих пор принадлежит бывшей супруге.

Автор статьи делает вывод, что многие беженки не намерены возвращаться на родину. Они изучают новый язык и выстраивают быт. Украинские судьи, психологи, юристы и демографы подтверждают, что число пар, расстающихся и вскоре разводящихся, резко увеличивается.