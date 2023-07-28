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28 июля, 01:49

Украинка сбежала в Финляндию и променяла мужа на любовника спустя 30 лет брака

NYT: Украинская беженка ушла с детьми от мужа к финну после 30 лет брака

Украинская пара распалась после 30 лет брака, когда женщина уехала в Финляндию, где нашла себе нового любовника. Журналист The New York Times Джеффри Геттлман побеседовал с супругами.

У 51-летнего Андрея и 50-летней Татьяны была вполне счастливая совместная жизнь. Они вырастили двоих сыновей и сделали карьеру: глава семьи оказывал психотерапевтическую помощь наркоманам, а женщина руководила крупной компанией по производству мороженого.

С началом СВО Татьяна вместе со старшим сыном сорвалась в Финляндию, где занимается хоккеем младший ребёнок. Андрей выехать не мог из-за введённого в стране запрета на пересечение границы мужчинам от 18 до 60 лет. Теперь он работает с украинскими военными, получившими психические расстройства из-за участия в боевых действиях.

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В Финляндии Татьяна открыла для себя новый мир, переоценила прожитую жизнь и поняла, что не скучает и возвращаться не хочет. Отношения с мужем давно стали привычной рутиной, хоть супруги и пытались их разнообразить: отремонтировали дом, купили квартиру, завели новую собаку. А когда через несколько недель беженка познакомилась с финном, поняла, что готова начать жизнь заново.

"В тот момент я вёл машину. Я чувствовал себя так, как будто меня залило кипятком. Я не мог двигаться. Я не мог дышать. Я остановился. Даже после того, как мы поговорили по телефону, я дрожал. Я думал, что схожу с ума", — рассказывает Андрей о реакции на звонок жены с просьбой о разводе, добавляя, что с ним остался только их шарпей Тори.

В итоге мужчина написал Татьяне, что всё понимает, и она отправила ему бумаги для оформления развода. С прошлого августа женщина живёт с другим, готовится стать гражданкой Финляндии и признаётся, что ни о чём не жалеет. Андрей же говорит, что поддерживает отношения с детьми, постоянно разговаривает по телефону и надеется когда-нибудь их увидеть, но никогда больше никого не полюбит, так как его сердце до сих пор принадлежит бывшей супруге.

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Автор статьи делает вывод, что многие беженки не намерены возвращаться на родину. Они изучают новый язык и выстраивают быт. Украинские судьи, психологи, юристы и демографы подтверждают, что число пар, расстающихся и вскоре разводящихся, резко увеличивается.

А ранее Верховная рада продлила на Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации ещё на девяносто суток, до 15 ноября. Такое решение не позволит провести в стране парламентские выборы, ранее назначенные на октябрь текущего года.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
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