"Кто-то лазит в телефоне. Подходили полицейские наши, они уже были в военной форме, ну как наши, артёмовские, наверное. Скорее всего. Потому что один раз было такое, что я даже своего одноклассника там видела. Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне, и просто забрали потом мужчину. Заломали жёстко — руки за спину — и увели. Куда увели? Мы не знаем", — отметила она в беседе с РИА "Новости".