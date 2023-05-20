Беженка из Артёмовска рассказала о бесчинствах украинской полиции
Беженка из Артёмовска: Украинская полиция задерживала за чтение российских СМИ
Украинские правоохранители задерживали людей, которые читали российские средства массовой информации. Об этом заявила эвакуированная из Артёмовска Мария.
"Кто-то лазит в телефоне. Подходили полицейские наши, они уже были в военной форме, ну как наши, артёмовские, наверное. Скорее всего. Потому что один раз было такое, что я даже своего одноклассника там видела. Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне, и просто забрали потом мужчину. Заломали жёстко — руки за спину — и увели. Куда увели? Мы не знаем", — отметила она в беседе с РИА "Новости".
Мария предполагает, что при досмотре в смартфоне нашли что-то пророссийское. Все мирные жители читали российские медиа, однако скрывали это от украинских солдат, поскольку те регулярно проверяли их телефоны. Причиной для задержания могла стать подписка на группы, которые поддерживают спецоперацию.
"Мы удаляли все переписки. Старайся отослать сообщение, отослал, быстро всё удалил, почистил — и спокойно ты выходишь. Потому что можешь подниматься наверх [из подвала], а там они могут стоять и попросить твой телефон. И всё, как бы. Боялись всего", — подчеркнула женщина.
Напомним, 20 мая штурмовые отряды полностью освободили Артёмовск. Эта операция длилась 224 дня, а началась 8 октября 2022-го.
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