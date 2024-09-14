Ребёнок для немца за 25 тысяч долларов: Как украинки зарабатывают на материнстве Украинки всё чаще зарабатывают, вынашивая детей для бездетных европейских пар. Сколько стоит репродуктивный туризм по-киевски и как торгуют детьми в бывшей УССР — на Life.ru 13 сентября, 21:13 Европейцы пользуются украинками как недорогими инкубаторами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy, © Freepik / Racool_studio

Украинки всё чаще прибегают к такому способу заработка, как вынашивание детей для бездетных европейских пар. Но прибегать к их услугам отваживаются не все. Недавно одного из младенцев просто не смогли вывезти из страны. Власти Украины отказались предоставлять на ребёнка документы.

Чистота крови для Германии

Европу всколыхнула история бездетной немецкой пары, которая из-за произвола украинских бюрократов не может забрать ребёнка, рождённого суррогатной матерью на Украине. О ситуации даже написало крупное немецкое издание Der Spiegel. Проблема возникла с двух сторон. С одной стороны, ребёнка не выпускают с Украины. С другой стороны, власти ФРГ разрешают ввозить таких детей только после генетической экспертизы. ДНК-анализ должен подтвердить, что родителями младенца являются немцы. В Бундестаге считают, что ребёнок не должен иметь украинской крови.

Немцы дают гражданство суррогатным детям только после экспертизы ДНК. Фото © ТАСС / Allison Joyce

Скандал развивается на фоне взрыва популярности суррогатного материнства на Украине. Европейцев можно понять: с помощью денег в стране можно решить все вопросы. Здесь проще оформить документы да и суррогатные матери стоят дешевле. В моду давно вошёл репродуктивный туризм — выезд в страну для поиска суррогатной матери. Пока мужья украинок гибнут на фронте, жёны зарабатывают как могут и чем могут. На продажу идёт всё, даже собственное чрево.

Швейцарский бизнес на детях

Крупную компанию BioTexCom, занимающуюся на Украине суррогатным материнством, уже признали одной из самых прибыльных и востребованных в ЕС. Бизнес принадлежит швейцарским учредителям, которые решили не упускать возможность заработать на детях в Киеве. Несмотря на военные действия, в которые вовлечена Украина, фирма не готова прерывать поток деторождения: она построила бомбоубежища для суррогатных мам, которые вынашивают детей обеспеченным иностранцам. Сам процесс выбора матери на вынашивание драгоценного младенца далеко не всегда проходит цивилизованно: клиенты выбирают женщин как товар.

Европейские бизнесмены поставили суррогатное материнство на поток и хорошо зарабатывают на этом. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

На обстоятельства, в которые себя загнала Украина, обратила внимание известная украинская телеведущая, актриса и общественный деятель Снежана Егорова, ныне проживающая в Египте. В своём блоге она указала на повышенный интерес к украинским женщинам именно немцев. Егорова цитирует в своём канале в телеграме выдержки из поста возмущённой украинки.

«Знаете, Германия, конечно, изумительная страна и отношение этой изумительной страны к славянским народам на протяжении многих веков было отношением рачительного европейского хозяина к доходной скотоферме. Где нужно следить, чтобы и животные, и работники были в порядке и приносили доход. А нарушение дисциплины должно строго караться. Но то, что сейчас происходит с Украиной, поражает откровенным цинизмом какого-то уже постгитлеровского масштаба. Наткнулась сегодня на свежий «Шпигель». Немцы беспокоятся про KPI украинской торговли детьми», — публикует мнение одной из женщин она.

Ещё один страшный факт о суррогатном материнстве на Украине — абортирование ребёнка в случае, если плод не соответствует ожиданиям заказчиков. Есть даже опция «Ребёнок от трёх родителей». Речь идёт о пересадке донорских митохондрий в яйцеклетку клиентки, чтобы она сама могла выносить ребёнка.

Репродуктивный туризм на Украине

Западные СМИ уверены: многие украинки идут на суррогатное материнство не от хорошей жизни. Буквально спасают себя и свои семьи от голодной смерти. А в Европе этим пользуются. О том, что в такой ситуации у беременных может быть повышенный стресс и, как следствие, вред ребёнку, не думают ни клиенты-родители, ни украинки. Главное — реализовать заказ и получить деньги. А западными клиентами, наседающими на украинские клиники, движет экономия: подобные услуги в Незалежной стоят дешевле, чем в других странах. И всё это происходит в то время, когда мужья этих женщин гибнут на фронте в «мясных штурмах».

Женщин на Украине гонят на фронт — воевать, заставляют работать на тяжёлых работах вместо угнанных на войну мужчин. Наверняка некоторые прибегают к суррогатному материнству не только как к заработку, но как к отмазке от мобилизации. Но есть и те, для кого чем бы ни зарабатывать — лишь бы зарабатывать.

Украинки даже гордятся тем, что вынашивают европейцам детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Petrenko

Украина, по сути, превратилась в большой маркетплейс эмбрионов. Женщины в Интернете напрямую предлагают своё тело в аренду европейцам в специальных чатах. Одна из таких мам — киевлянка, которая рожала чужих детей уже девять раз. Чем сильно гордится и считает это дополнительной полезной строчкой в «резюме».

Вот пример объявления, поражающего цинизмом. Женщина легко оперирует цифрами, словно речь идёт о габаритах мебели.

«Суррогатная мама ищет био. Город — Украина, Житомирская обл., г. Коростень. Возраст 29 лет. Семейное положение — разведена. Рост/вес — 160 см, 70 кг, группа крови первая, резус отрицательный. Количество родов — 1. Свой ребёнок родился 09.01.2017, весом 3100 г, рост 54 см, девочка. Участвовала в двух программах суррогатного материнства: 02.05.2023, вес 2360 г. Вторая программа: 22.08.2024, вес 2610 г, 50 см, девочка. Роды прошли естественным путём. Наличие хронических заболеваний: нет. Детали по программе: ищу программу в городе Киеве, переезд 32–35 недель с одним ребёнком, с двумя 28–35, переезд с дочерью или без неё. Не рассматриваю ограниченные программы. Желаемый гонорар: € 24 000 – $ 25 000. Дополнительные пожелания: ежемесячные выплаты $€ 500–600, оплата рисков, няня», — пишет украинка.

Видно, что интересы своего ребёнка она ставит не на первое место. Её больше волнует денежное вознаграждение. Строчка про риски упомянута не зря: украинки массово жалуются на то, что их права во время исполнения контрактов нарушаются.

Опасности суррогатного материнства

Суррогатное материнство таит в себе многочисленные опасности. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Этот вид бизнеса на Украине давно оброс преступными планами: широко известна история о том, как украинские клиники использовали серую схему с фиктивными браками. Одна из украинок вообще продала китайской паре собственного ребёнка. Она не смогла забеременеть во время искусственного оплодотворения и продала своего младенца за 400 тысяч гривен. Китайцы доказали обман, сделав генетическую экспертизу. Причём киевская клиника, через которую они нашли суррогатную мать, всё знала, но скрыла ситуацию от заказчиков.

Большой резонанс вызвала история о нескольких десятках младенцев, которых долгое время держали в гостинице Киева, пока их не забрали биологические родители. Тогда проблема возникла из-за пандемии коронавируса.

Об этом не принято говорить, но суррогатное материнство — удар по здоровью женщин. Им приходится принимать ударные дозы гормонов, чтобы подготовить организм и эмбрион мог прижиться. Есть и другие опасности.

Одна американская пара отказалась от ребёнка – одного из двойни после того, как первый ребёнок не выжил в процессе вынашивания. Суррогатная мама была вынуждена решать проблему самостоятельно. У Татьяны Шульжинска из Чернигова прижилось четыре эмбриона, а заказчики просили оставить один. Чтобы абортировать эмбрионы, понадобилась операция, а после родов врачи поставили женщине диагноз «онкология».

Авторы Антон Плотников