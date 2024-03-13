Петросян пресёк пересуды о суррогатной матери своей дочки "Не наговаривайте!"
Евгений Петросян. Фото © ТАСС / Алексей Белкин
Сегодня социальные сети в буквальном смысле взорвались от фотографии, которую опубликовала Татьяна Брухунова, где она с супругом Евгением Петросяном, сыном и новорождённым ребёнком. Однако в разговоре с kp.ru артист не стал называть имени только родившейся дочери, так как не имеет на это права.
"Я не вправе вам говорить имя, это у Татьяны надо спрашивать", — высказался Петросян.
В социальных сетях подписчики семьи Петросян разделились на два лагеря: кто-то поздравлял, а кто-то, наоборот, продолжал возмущаться разницей в возрасте между супругами и обсуждал тему суррогатного материнства. Однако писатель-юморист оскорбился после такого рода вопросов и попросил не наговаривать.
Ранее Life.ru писал, что Евгений Петросян тайно стал отцом во второй раз. У них с Брухуновой уже есть сын. Вагану 4 года, а вот девочка родилась буквально недавно.