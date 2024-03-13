Петросян пресёк пересуды о суррогатной матери своей дочки "Не наговаривайте!"

Сегодня социальные сети в буквальном смысле взорвались от фотографии, которую опубликовала Татьяна Брухунова, где она с супругом Евгением Петросяном, сыном и новорождённым ребёнком. Однако в разговоре с kp.ru артист не стал называть имени только родившейся дочери, так как не имеет на это права.

"Я не вправе вам говорить имя, это у Татьяны надо спрашивать", — высказался Петросян.

В социальных сетях подписчики семьи Петросян разделились на два лагеря: кто-то поздравлял, а кто-то, наоборот, продолжал возмущаться разницей в возрасте между супругами и обсуждал тему суррогатного материнства. Однако писатель-юморист оскорбился после такого рода вопросов и попросил не наговаривать.