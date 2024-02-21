Петросян в гипсе вышел на связь после перелома и зачитал анекдот про гололёд

Юморист Евгений Петросян вышел на связь с поклонниками после неудачного падения на улице. Получивший перелом руки народный артист РСФСР предстал перед подписчиками в гипсе и рассказал анекдот. Несмотря на травму, у комика отличное настроение и большие планы — телеведущий готовится к двухчасовому концерту в Москве 2 марта.

"Шёл по улице. Споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального. Гололёд у нас нынче, что делать. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно. Но сейчас уже заживает", — отметил Петросян в видео, которое выложил в телеграм-канале.