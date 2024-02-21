Петросян в гипсе вышел на связь после перелома и зачитал анекдот про гололёд
Получивший перелом Петросян вышел на связь после госпитализации из-за падения
Юморист Евгений Петросян вышел на связь с поклонниками после неудачного падения на улице. Получивший перелом руки народный артист РСФСР предстал перед подписчиками в гипсе и рассказал анекдот. Несмотря на травму, у комика отличное настроение и большие планы — телеведущий готовится к двухчасовому концерту в Москве 2 марта.
Получивший перелом Петросян вышел на связь после госпитализации из-за падения. Видео © Telegram / Петросян Live
"Шёл по улице. Споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального. Гололёд у нас нынче, что делать. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно. Но сейчас уже заживает", — отметил Петросян в видео, которое выложил в телеграм-канале.
78-летний комик надеется, что загнутая из-за травмы рука не помешает встрече со зрителями. В конце ролика юморист рассказал анекдот про упавшую во время гололёда блондинку.
Как сообщал Life.ru, о госпитализации Петросяна стало известно 12 февраля. Комик неудачно упал во время прогулки, получив перелом предплечья со смещением. Врачи вставили в конечность юмориста титановые пластины. 20 февраля Петросяна выписали из больницы.
ТАСС / Вадим Тараканов