Петросяна выписали из больницы после полученного на прогулке перелома предплечья со смещением
Mash: Евгения Петросяна выписывают из больницы после перелома руки
Евгения Петросяна выписывают из больницы после полученного во время недавней прогулки перелома руки со смещением. По данным Mash, операция на конечности прошла успешно.
Впереди у комика — реабилитация и амбулаторное лечение. Когда он полностью восстановит здоровье, неизвестно.
Напомним, о госпитализации Евгения Петросяна стало известно 12 февраля. Комик неудачно упал во время прогулки, получив перелом предплечья со смещением. Врачи вставили в конечность сатирика титановые пластины.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев