78-летний Евгений Петросян тайно стал отцом во второй раз

У знаменитого советского и российского юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой родилась дочь. Жена 78-летнего комика опубликовала семейное фото с малышкой на руках в соцсети.

Это уже второй ребёнок пары, девочка родилась какое-то время назад, но родители решили сообщить об этом только сейчас. Их сыну Вагану уже четыре года.