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13 марта, 07:31

78-летний Евгений Петросян тайно стал отцом во второй раз

У Петросяна и Брухуновой родился второй ребёнок, на этот раз девочка

Евгений Петросян с женой и детьми. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

Евгений Петросян с женой и детьми. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова

У знаменитого советского и российского юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой родилась дочь. Жена 78-летнего комика опубликовала семейное фото с малышкой на руках в соцсети.

Это уже второй ребёнок пары, девочка родилась какое-то время назад, но родители решили сообщить об этом только сейчас. Их сыну Вагану уже четыре года.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Петросян был госпитализирован 12 февраля с переломом предплечья со смещением после неудачного падения на прогулке. Как оказалось, врачам пришлось вставить ему в руку пластины из титана. Уже 20 февраля артиста выписали из больницы после успешной операции.

Юрий Лысенко
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