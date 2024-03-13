78-летний Евгений Петросян тайно стал отцом во второй раз
У Петросяна и Брухуновой родился второй ребёнок, на этот раз девочка
Евгений Петросян с женой и детьми. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Татьяна Брухунова
У знаменитого советского и российского юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой родилась дочь. Жена 78-летнего комика опубликовала семейное фото с малышкой на руках в соцсети.
Это уже второй ребёнок пары, девочка родилась какое-то время назад, но родители решили сообщить об этом только сейчас. Их сыну Вагану уже четыре года.