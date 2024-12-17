Психолог после трагедии с бывшим мужем Седоковой рассказала, как избежать ада при разводе

В ночь на 17 декабря стало известно о гибели экс-супруга Анны Седоковой. Как сообщают СМИ, их разрыв прошёл болезненно, а весь последний месяц жизни спортсмен и вовсе угрожал артистке самоубийством. О том, как избежать эмоциональных конфликтов и завершить бракоразводный процесс с уважением и минимальными потерями для обеих сторон Life.ru рассказала психолог Лариса Никитина.

Прежде всего специалист отметила, что завершать отношения всегда сложно, особенно если супругов связывают общие дети или длительные годы брака. По словам Никитиной, главное правило — сохранить уважение друг к другу. Даже если любовь прошла, не стоит демонстрировать раздражение в адрес бывшего партнёра. Это только усиливает в нём чувство вины и создаёт дополнительную боль.

«Если вы разлюбили, наберитесь смелости поговорить с человеком. Да, это тяжело, это очень непросто, но это, по крайней мере, смело и честно. Объясните своему партнёру, что он достоин любви, достоин быть счастливым, даже без вас. Скажите, что вы сопереживаете, вы понимаете, что вы делаете ему больно, но вы не можете ему врать, потому что вы его когда-то любили и сейчас вы его уважаете», — советует психолог.