«В состоянии аффекта»: Стало известно о самочувствии Седоковой после гибели её бывшего мужа

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы находится в состоянии аффекта. Об этом сообщил представитель артистки.

«Анна госпитализирована в больницу по настоянию невролога. Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей», — цитирует его ТАСС.