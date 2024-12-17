«В состоянии аффекта»: Стало известно о самочувствии Седоковой после гибели её бывшего мужа
Певицу Анну Седокову госпитализировали по настоянию невролога
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы находится в состоянии аффекта. Об этом сообщил представитель артистки.
«Анна госпитализирована в больницу по настоянию невролога. Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей», — цитирует его ТАСС.
О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно в ночь на 17 декабря. Тело спортсмена было найдено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, рядом лежал телефон, на заставке которого была просьба позвонить Седоковой. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения артистки. За час до смерти он оставил в соцсетях бывшей жены пророческий пост, также известно, что он записывал для возлюбленной голосовые сообщения. Сама певица в слезах вышла на связь и попросила не беспокоить её семью, позде стало известно, что Анну госпитализировали с нервным срывом.