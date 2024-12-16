6 пород собак, покоривших сердца отечественных зрителей после выхода фильмов и сериалов
Рассказываем о породах собак, которые приобрели в СССР и России бешеную популярность у зрителей после того, как на экранах появились фильмы и сериалы с их участием.
Признайтесь, вам тоже хотелось завести овчарку после фильма «Ко мне, Мухтар!» или далматинца после мультика «101 далматинец»? Фильмы и сериалы о лучших друзьях человека всегда делятся с нами особенной магией, истории о пёселях одинаково популярны как среди детей, так и среди взрослых. Рассказываем о породах собак, особенно полюбившихся советским и российским зрителям после тематических фильмов и сериалов.
Порода собак колли — знаменитая Лесси
Лесси, собака породы колли, героиня многочисленных фильмов и сериалов. Фото © Кадр из фильма «Лесси возвращается домой», режиссёр Фред М. Уилкокс, сценаристы Хьюго Батлер, Эрик Найт / Kinopoisk
Легендарная колли Лесси сыграла ключевую роль в популяризации этой породы в наших широтах. Образ Лесси придумал американский писатель Эрик Найт в 1938 году. По сюжету семья мальчика вынуждена продать его собаку богатому дворянину, но та убегает от нового хозяина и возвращается домой. В 1943 году в Голливуде сняли первый фильм о Лесси, в котором исполнил главную роль будущая звезда «Планеты обезьян» и «Клеопатры» Родди Макдауэлл. Лесси сыграл пёс по кличке Пэл, он стал родоначальником целой династии актёров-колли, которые десятилетиями исполняли роль преданной собаки.
С тех пор было снято невероятное количество фильмов и сериалов о Лесси. Пожалуй, самые известные из них — это фильм 1994 года и сериал 1989 года, и они очень сильно отличаются от оригинальной истории. В сериале снимались прямые потомки пса Пэла, обученные в той же компании по дрессировке собак, что и герои первых фильмов. Примечательно, что колли были довольно популярными собаками ещё в Советском Союзе: они даже попали в советский породный стандарт для служебных собак под названием «шотландская овчарка».
Порода собак сенбернар — тот самый Бетховен
Сенбернар Бетховен, герой одноимённой франшизы из 8 фильмов, массивная и добрая собака. Фото © Кадр из фильма «Бетховен», режиссёр Брайан Левант, сценаристы Джон Хьюз, Эми Холден Джонс / Kinopoisk
Первый «Бетховен» был снят в 1992 году. По сюжету двое воров похищают из зоомагазина щенка сенбернара, тот сбегает от преступников и попадает в семью Ньютонов. Отец семейства, как это часто бывает, сначала против собаки в доме, но потом, услышав, как щенок гавкает под Пятую симфонию Бетховена, называет его в честь композитора и становится лучшим другом собаки. Спустя годы уже взрослого Бетховена снова похищают, чтобы поставить на нём жестокие опыты, но в итоге пса спасают с участием полиции. Во втором фильме Бетховен встречает свою любовь — сенбернаршу Мисси. За всю историю франшизы вышло восемь фильмов о сенбернаре — повод устроить на Новый год марафон «Бетховена»!
После серии фильмов о собаке по кличке Бетховен сенбернары завоевали сердца отечественных телезрителей. Эти массивные собаки оригинально служили в качестве спасателей и сопровождали путешественников в Швейцарских Альпах. Сама порода названа в честь монастыря Святого Бернара, при котором был открыт приют для путешественников. Сенбернары отличались суперсилами даже по собачьим меркам: их непревзойдённый нюх позволял находить путников, заваленных десятками метров снега, а способность предчувствовать сход лавины спасла не одну жизнь. Порода является ближайшим европейским родственником тибетского мастифа.
Порода собак далматинец — «101 далматинец»
Пара далматинцев — Понго и Пэдди — из фильма «101 далматинец» устраивает «ночной перелай», чтобы найти своё потомство, похищенное Стервеллой. Фото © Кадр из фильма «101 далматинец», режиссёр Стивен Херек, сценаристы Джон Хьюз, Доди Смит / Kinopoisk
Одна из самых милых рождественских историй, «101 далматинец», была создана писательницей Доди Смит в 1956 году. Она написала сказочный роман о всемирно известной истории неудачного похищения щенков далматина, и уже через пять лет по книге сняли мультфильм на студии Уолта Диснея. Вся история пронизана рождественским волшебством: начиная с того, как далматинцы объединяют одинокие сердца, и заканчивая персонажем Стервеллы Де Виль, одержимой садистской идеей сшить шубу из пятнистых щеночков.
Сама порода была выведена в XVII веке в Хорватии, название отсылает к историческому балканскому региону Далмация. Спустя 200 лет далматинцев начали разводить в Англии, где они приобрели бешеную популярность. В Британии далматинцев даже обучали работать с пожарными: эти собаки отлично дружат с лошадьми, так что пожарные команды с их участием были особенно эффективны. Второй этап популярности далматинцев пришёлся на выход мультфильмов и фильмов «101 далматинец», тогда собак, заведённых под влиянием моды, стали массово оставлять в приютах безответственные хозяева, что послужило толчком для создания множества организаций по спасению далматинцев.
Порода собак шотландский сеттер — «Белый Бим Чёрное Ухо»
Белый Бим Чёрное Ухо, шотландский сеттер – альбинос, сыгранный английским сеттером. Фото © Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk
Именно этой породе принадлежал Бим. Повесть Гавриила Троепольского о шотландском сеттере, не соответствующем стандарту породы, была экранизирована в 1977 году. Фильм сразу собрал в кинотеатрах СССР рекордные 20 миллионов зрителей, и это только в первом прокате! В 1980 году картину показали по телевидению, и этот философский фильм стал классикой советского кино. По сюжету пёс Бим живёт в пятиэтажке с пенсионером, инвалидом войны Иваном Ивановичем. Однажды герою приходится лечь в больницу из-за осколка в груди, а пёс остаётся на попечении соседки. По недосмотру Бим убегает и оказывается на улице, где встречает разных людей, как добрых, так и жестоких. Однако конец фильма разбил зрительские сердца вдребезги.
Порода, которой принадлежал Бим, — шотландский сеттер — обычно бывает чёрно-подпалого окраса. Внешний вид и характеристики шотландского сеттера окончательно сформировались к середине XIX века, но в фильме роль Бима исполнял английский сеттер — смежная порода, появившаяся ещё в Средневековье для охоты на птиц с сетью. Кстати, первого английского сеттера привезли в Российскую империю в 1880 году.
Порода собак пудель — «Белый пудель»
Пудель Арто из экранизации рассказа Куприна «Белый пудель». Фото © RuTube / Deepgray
«Белый пудель» — замечательный фильм о настоящей дружбе, снятый по рассказу русского классика Александра Куприна. Шарманщик Лодыжкин и акробат Серёжа вместе с пуделем Арто зарабатывают на жизнь выступлениями перед дачниками и отдыхающими, но в один «прекрасный» день избалованный барчук требует отдать ему пуделя в качестве игрушки. Барский дворник похищает собаку, Лодыжкин, пользующийся чужим паспортом, не может подать в суд, и выручать друга приходится 12-летнему Серёже.
Пудель во всех отношениях удивительная собака. Во-первых, по интеллекту эти пушистые шарики уступают только бордер-колли. Во-вторых, благодаря особенностям терморегуляции пудели могут приспособиться к любому климату. Кроме того, до XVI века история, описанная в «Белом пуделе», просто не могла произойти: никто, кроме особ королевских кровей, не имел права держать пуделя. Родиной собаки считают Францию, а её прямым предком является французская водяная собака, или барбет.
Порода собак овчарка — «Ко мне, Мухтар!»
Легендарный Мухтар — восточноевропейская овчарка. Эту породу собак вывели в СССР в 1920-е годы специально для службы в войсках. Фото © Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар!», режиссёры Семён Туманов, В. Тиунова, сценарист Израиль Меттер / Kinopoisk
Милицейский пёс и восточноевропейская овчарка — это синонимы в первую очередь благодаря этому фильму. «Ко мне, Мухтар!» — одна из самых популярных советских картин о дружбе человека и собаки. Фильм демонстрирует ещё и одну из серьёзных, некомедийных ролей Юрия Никулина — здесь он сыграл младшего лейтенанта милиции Николая Глазычева. В основу фильма легла повесть Израиля Меттера «Мурат». Ставший в кино Мухтаром пёс, будучи забытым хозяйкой в поезде, попадает к Глазычеву, который воспитывает его как служебную собаку и при помощи Мухтара обезвреживает опасного бандита Фролова.
В роли Мухтара выступил пёс по кличке Султан, который прослужил в милиции целых 10 лет. Сама порода восточноевропейская овчарка — достижение отечественных селекционеров, она была выведена в СССР ещё в 1920-е годы для службы в погранвойсках. Породу создавали на основе немецкой овчарки, в том числе трофейных особей, попавших в нашу страну после Великой Отечественной войны. Восточноевропейские овчарки — отличные служебные собаки, а ещё из них получаются великолепные поводыри.
Шесть замечательных фильмов, шесть прекрасных пород — обязательно угостите вашего питомца чем-то вкусненьким, дочитав этот материал. А если ваш марафон «Бетховена» увенчался успехом и вы ищете фильмы, которые можно посмотреть на Новый год, то Life.ru подготовил для вас подборку из семи праздничных фильмов.
Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар!», режиссёры Семён Туманов, В. Тиунова, сценарист Израиль Меттер / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk