6 пород собак, покоривших сердца отечественных зрителей после выхода фильмов и сериалов

Признайтесь, вам тоже хотелось завести овчарку после фильма «Ко мне, Мухтар!» или далматинца после мультика «101 далматинец»? Фильмы и сериалы о лучших друзьях человека всегда делятся с нами особенной магией, истории о пёселях одинаково популярны как среди детей, так и среди взрослых. Рассказываем о породах собак, особенно полюбившихся советским и российским зрителям после тематических фильмов и сериалов.

Порода собак колли — знаменитая Лесси

Лесси, собака породы колли, героиня многочисленных фильмов и сериалов. Фото © Кадр из фильма «Лесси возвращается домой», режиссёр Фред М. Уилкокс, сценаристы Хьюго Батлер, Эрик Найт / Kinopoisk

Легендарная колли Лесси сыграла ключевую роль в популяризации этой породы в наших широтах. Образ Лесси придумал американский писатель Эрик Найт в 1938 году. По сюжету семья мальчика вынуждена продать его собаку богатому дворянину, но та убегает от нового хозяина и возвращается домой. В 1943 году в Голливуде сняли первый фильм о Лесси, в котором исполнил главную роль будущая звезда «Планеты обезьян» и «Клеопатры» Родди Макдауэлл. Лесси сыграл пёс по кличке Пэл, он стал родоначальником целой династии актёров-колли, которые десятилетиями исполняли роль преданной собаки.

С тех пор было снято невероятное количество фильмов и сериалов о Лесси. Пожалуй, самые известные из них — это фильм 1994 года и сериал 1989 года, и они очень сильно отличаются от оригинальной истории. В сериале снимались прямые потомки пса Пэла, обученные в той же компании по дрессировке собак, что и герои первых фильмов. Примечательно, что колли были довольно популярными собаками ещё в Советском Союзе: они даже попали в советский породный стандарт для служебных собак под названием «шотландская овчарка».

Порода собак сенбернар — тот самый Бетховен

Сенбернар Бетховен, герой одноимённой франшизы из 8 фильмов, массивная и добрая собака. Фото © Кадр из фильма «Бетховен», режиссёр Брайан Левант, сценаристы Джон Хьюз, Эми Холден Джонс / Kinopoisk

Первый «Бетховен» был снят в 1992 году. По сюжету двое воров похищают из зоомагазина щенка сенбернара, тот сбегает от преступников и попадает в семью Ньютонов. Отец семейства, как это часто бывает, сначала против собаки в доме, но потом, услышав, как щенок гавкает под Пятую симфонию Бетховена, называет его в честь композитора и становится лучшим другом собаки. Спустя годы уже взрослого Бетховена снова похищают, чтобы поставить на нём жестокие опыты, но в итоге пса спасают с участием полиции. Во втором фильме Бетховен встречает свою любовь — сенбернаршу Мисси. За всю историю франшизы вышло восемь фильмов о сенбернаре — повод устроить на Новый год марафон «Бетховена»!

После серии фильмов о собаке по кличке Бетховен сенбернары завоевали сердца отечественных телезрителей. Эти массивные собаки оригинально служили в качестве спасателей и сопровождали путешественников в Швейцарских Альпах. Сама порода названа в честь монастыря Святого Бернара, при котором был открыт приют для путешественников. Сенбернары отличались суперсилами даже по собачьим меркам: их непревзойдённый нюх позволял находить путников, заваленных десятками метров снега, а способность предчувствовать сход лавины спасла не одну жизнь. Порода является ближайшим европейским родственником тибетского мастифа.

Порода собак далматинец — «101 далматинец»

Пара далматинцев — Понго и Пэдди — из фильма «101 далматинец» устраивает «ночной перелай», чтобы найти своё потомство, похищенное Стервеллой. Фото © Кадр из фильма «101 далматинец», режиссёр Стивен Херек, сценаристы Джон Хьюз, Доди Смит / Kinopoisk

Одна из самых милых рождественских историй, «101 далматинец», была создана писательницей Доди Смит в 1956 году. Она написала сказочный роман о всемирно известной истории неудачного похищения щенков далматина, и уже через пять лет по книге сняли мультфильм на студии Уолта Диснея. Вся история пронизана рождественским волшебством: начиная с того, как далматинцы объединяют одинокие сердца, и заканчивая персонажем Стервеллы Де Виль, одержимой садистской идеей сшить шубу из пятнистых щеночков.

Сама порода была выведена в XVII веке в Хорватии, название отсылает к историческому балканскому региону Далмация. Спустя 200 лет далматинцев начали разводить в Англии, где они приобрели бешеную популярность. В Британии далматинцев даже обучали работать с пожарными: эти собаки отлично дружат с лошадьми, так что пожарные команды с их участием были особенно эффективны. Второй этап популярности далматинцев пришёлся на выход мультфильмов и фильмов «101 далматинец», тогда собак, заведённых под влиянием моды, стали массово оставлять в приютах безответственные хозяева, что послужило толчком для создания множества организаций по спасению далматинцев.

Порода собак шотландский сеттер — «Белый Бим Чёрное Ухо»

Белый Бим Чёрное Ухо, шотландский сеттер – альбинос, сыгранный английским сеттером. Фото © Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное Ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Гавриил Троепольский / Kinopoisk

Именно этой породе принадлежал Бим. Повесть Гавриила Троепольского о шотландском сеттере, не соответствующем стандарту породы, была экранизирована в 1977 году. Фильм сразу собрал в кинотеатрах СССР рекордные 20 миллионов зрителей, и это только в первом прокате! В 1980 году картину показали по телевидению, и этот философский фильм стал классикой советского кино. По сюжету пёс Бим живёт в пятиэтажке с пенсионером, инвалидом войны Иваном Ивановичем. Однажды герою приходится лечь в больницу из-за осколка в груди, а пёс остаётся на попечении соседки. По недосмотру Бим убегает и оказывается на улице, где встречает разных людей, как добрых, так и жестоких. Однако конец фильма разбил зрительские сердца вдребезги.

Порода, которой принадлежал Бим, — шотландский сеттер — обычно бывает чёрно-подпалого окраса. Внешний вид и характеристики шотландского сеттера окончательно сформировались к середине XIX века, но в фильме роль Бима исполнял английский сеттер — смежная порода, появившаяся ещё в Средневековье для охоты на птиц с сетью. Кстати, первого английского сеттера привезли в Российскую империю в 1880 году.

Порода собак пудель — «Белый пудель»

Пудель Арто из экранизации рассказа Куприна «Белый пудель». Фото © RuTube / Deepgray

«Белый пудель» — замечательный фильм о настоящей дружбе, снятый по рассказу русского классика Александра Куприна. Шарманщик Лодыжкин и акробат Серёжа вместе с пуделем Арто зарабатывают на жизнь выступлениями перед дачниками и отдыхающими, но в один «прекрасный» день избалованный барчук требует отдать ему пуделя в качестве игрушки. Барский дворник похищает собаку, Лодыжкин, пользующийся чужим паспортом, не может подать в суд, и выручать друга приходится 12-летнему Серёже.

Пудель во всех отношениях удивительная собака. Во-первых, по интеллекту эти пушистые шарики уступают только бордер-колли. Во-вторых, благодаря особенностям терморегуляции пудели могут приспособиться к любому климату. Кроме того, до XVI века история, описанная в «Белом пуделе», просто не могла произойти: никто, кроме особ королевских кровей, не имел права держать пуделя. Родиной собаки считают Францию, а её прямым предком является французская водяная собака, или барбет.

Порода собак овчарка — «Ко мне, Мухтар!»

Легендарный Мухтар — восточноевропейская овчарка. Эту породу собак вывели в СССР в 1920-е годы специально для службы в войсках. Фото © Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар!», режиссёры Семён Туманов, В. Тиунова, сценарист Израиль Меттер / Kinopoisk

Милицейский пёс и восточноевропейская овчарка — это синонимы в первую очередь благодаря этому фильму. «Ко мне, Мухтар!» — одна из самых популярных советских картин о дружбе человека и собаки. Фильм демонстрирует ещё и одну из серьёзных, некомедийных ролей Юрия Никулина — здесь он сыграл младшего лейтенанта милиции Николая Глазычева. В основу фильма легла повесть Израиля Меттера «Мурат». Ставший в кино Мухтаром пёс, будучи забытым хозяйкой в поезде, попадает к Глазычеву, который воспитывает его как служебную собаку и при помощи Мухтара обезвреживает опасного бандита Фролова.

В роли Мухтара выступил пёс по кличке Султан, который прослужил в милиции целых 10 лет. Сама порода восточноевропейская овчарка — достижение отечественных селекционеров, она была выведена в СССР ещё в 1920-е годы для службы в погранвойсках. Породу создавали на основе немецкой овчарки, в том числе трофейных особей, попавших в нашу страну после Великой Отечественной войны. Восточноевропейские овчарки — отличные служебные собаки, а ещё из них получаются великолепные поводыри.