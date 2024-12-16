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16 декабря, 12:47

Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, села пьяной за руль из-за трагедии в семье

SHOT: Женщину на Porsche, задавившую ребёнка, отправили в СИЗО на два месяца

Наталья Сорокина, сбившая на Porsche насмерть девятилетнего мальчика в Новой Москве, села пьяной за руль из-за того, что тяжело переживала смерть отца. Об этом сообщает корреспондент SHOT из зала суда.

Наталья Сорокина в зале суда. Видео © SHOT

Бывший муж Сорокиной рассказал, что та ехала в магазин. В этот момент по тротуару шёл мальчик со своей няней, которых она сбила. Школьник умер в больнице через два часа. Свою вину женщина признала. По информации телеграм-канала, Сорокина тяжело переживала из-за кончины своего отца, который скончался от онкологии

Сторона обвинения во время заседания заявила, что Сорокина ведёт аморальный образ жизни и может скрыться. Сама женщина ответила, что скрываться не намерена. В итоге Щербинский городской суд отправил Сорокину на два месяца — до 14 февраля — в СИЗО.

Напомним, ДТП произошло 14 декабря, когда женщина выехала на тротуар и сбила девятилетнего ребенка и его няню. Мальчик скончался в больнице от полученных травм, а няня продолжает лечение в медицинском учреждении.

Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, отказалась от медосвидетельствования
Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, отказалась от медосвидетельствования
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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