Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, отказалась от медосвидетельствования

Женщина, сбившая насмерть девятилетнего мальчика в Новой Москве, отказалась проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя или наркотиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах 16 декабря.

По информации собеседника РИА «Новости», после аварии женщина на Porsche не согласилась на проверку состояния опьянения. В отношении нее был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.