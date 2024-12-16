Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, отказалась от медосвидетельствования
Автомобиль «порше», на котором женщина сбила 9-летнего мальчика и его няню. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Женщина, сбившая насмерть девятилетнего мальчика в Новой Москве, отказалась проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя или наркотиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах 16 декабря.
По информации собеседника РИА «Новости», после аварии женщина на Porsche не согласилась на проверку состояния опьянения. В отношении нее был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
ДТП произошло 14 декабря, когда женщина выехала на тротуар и сбила девятилетнего ребенка и его няню. Мальчик скончался в больнице от полученных травм, а няня продолжает лечение в медицинском учреждении.