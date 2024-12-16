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16 декабря, 09:28

Женщина на Porsche, задавившая ребёнка, отказалась от медосвидетельствования

Автомобиль «порше», на котором женщина сбила 9-летнего мальчика и его няню. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Автомобиль «порше», на котором женщина сбила 9-летнего мальчика и его няню. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Женщина, сбившая насмерть девятилетнего мальчика в Новой Москве, отказалась проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя или наркотиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах 16 декабря.

По информации собеседника РИА «Новости», после аварии женщина на Porsche не согласилась на проверку состояния опьянения. В отношении нее был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

ДТП произошло 14 декабря, когда женщина выехала на тротуар и сбила девятилетнего ребенка и его няню. Мальчик скончался в больнице от полученных травм, а няня продолжает лечение в медицинском учреждении.

В Москве женщина на «порше» сбила няню и 9-летнего мальчика, ребёнок скончался
В Москве женщина на «порше» сбила няню и 9-летнего мальчика, ребёнок скончался

Ранее семилетнего мальчика сбил джип во время катания на «‎ватрушке» с овчаркой. А в Курганской области 16-летний подросток скончался на месте от полученных травм, врезавшись на отцовской машине в лошадь по дороге.

Марина Фещенко
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