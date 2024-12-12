Семилетнего мальчика сбил джип во время катания на «ватрушке» с овчаркой
В Нижегородской области машина сбила мальчика, катавшегося на тюбинге с собакой
В Нижегородской области школьника на ватрушке, к которой была привязана собака, сбила машина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД.
Инцидент произошёл в селе Кочетовка, когда на улице уже стемнело. Водитель Land Cruiser не заметил перед собой на заснеженной дороге семилетнего мальчишку на ватрушке. Вместо этого он увидел овчарку, которая перебегала через дорогу. Заметив, что к ней привязана ватрушка, мужчина дал по тормозам, однако избежать столкновения уже было нельзя.
Ватрушка ударилась о переднюю часть автомобиля. Пострадавшего мальчика увезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция.
Ранее в Курганской области 16-летний подросток скончался на месте от полученных травм, врезавшись на отцовской машине в лошадь по дороге. Животное тоже не смогло пережить аварию. Кроме того, в автомобиле находился ещё один 14-летний пассажир.