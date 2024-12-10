Двух водителей зажало в маршрутках после лобового ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде произошла авария с участием двух маршруток, которые столкнулись лоб в лоб у посёлка Нагулино. В результате инцидента оба водителя оказались зажатыми в своих транспортных средствах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Спасатели деблокировали двух человек после аварии маршруток в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области
«Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России и аварийно-спасательного отряда Н.Новгорода они (Водители. — Прим. Life.ru.) были извлечены и переданы медикам», — говорится в сообщении ведомства.
Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось избежать смертей среди участников ДТП. В настоящее время уточняется количество пострадавших. На месте аварии работали пять сотрудников и одна единица техники МЧС.
Ранее Life.ru писал, что автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и перевернулся после столкновения с фурой под Новосибирском. В результате аварии девять пассажиров обратились за медицинской помощью.
Telegram / МЧС Нижегородской области