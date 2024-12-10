Двух водителей зажало в маршрутках после лобового ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием двух маршруток, которые столкнулись лоб в лоб у посёлка Нагулино. В результате инцидента оба водителя оказались зажатыми в своих транспортных средствах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.