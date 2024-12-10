Момент смертельного ДТП с участием тюбинга и авто в Красноярске попал на видео

Полиция Красноярского края выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки в ДТП с участием тюбинга и авто. Об этом сообщили в ведомстве, опубликовав момент смертельного столкновения.

Момент столкновения тюбинга с автомобилем. Видео © VK / Полиция Красноярья

В полиции сообщили, что происшествие произошло вчера вечером. 27-летний водитель машины «Хонда» катал девушек на ватрушке, привязав тюбинг с помощью троса к автомобилю.

«В результате ДТП от полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. 20-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе полиции.

27-летний водитель был задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Было установление, что водитель автомобиля «Тойота», сбивший девушек, двигался без нарушений ПДД со скоростью менее 40 км/ч. Оба водителя на месте были проверены, состояния алкогольного опьянения у них не было выявлено.