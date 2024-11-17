Хотел поднять настроение: ГАИ заинтересовалась блогером, устроившим «взрывной» заезд на ватрушке

Опасную езду устроил на Николаевском мосту блогер из Красноярского края — катал на ватрушке своего приятеля, который, сидя на тюбинге, запускал фейерверки.

Опасный заезд, устроенный блогером в Красноярском крае. Видео © SHOT

По данным SHOT, суету на дороге устроил 19-летний паренёк по имени Саша. Как нам сообщили в МВД по Красноярскому краю, там заинтересовались видео, в ГИБДД проводят проверку, так как это — очевидное нарушение правил дорожного движения.

В беседе с нами блогер заявил, что он решил с другом поднять настроение местным: мол, осенняя хандра, у людей «улыбок не было, все грустненькие ходят». И порекомендовал никому не повторять подобные дорожные выкрутасы. При этом блогер заявил, что якобы «не знает», был ли сам за рулём или сидел на ватрушке, и ему «маленько изменяет память».

Александр, устроивший опасный заезд в Красноярском крае. Фото © SHOT

К слову, это не первая подобная выходка Саши с другом — в начале октября они пускали салюты из машины на Николаевском мосту. Тогда парня оштрафовали на 2800 за несколько нарушений ПДД.