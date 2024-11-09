В Великобритании 17 человек пострадали в аварии с двумя даблдекереми

В Великобритании в Манчестере как минимум 17 человек пострадали при столкновении двух автобусов. Об этом пишет газета Mirror.

«Два двухэтажных автобуса в Манчестере врезались друг в друга, пострадали по меньшей мере 17 человек», — указано в статье.

По словам врачей, авария произошла в центре города около 8:30 (11:30 по московскому времени). Один из пострадавших оказался заблокирован на втором этаже одного из автобусов, его вызволили оттуда пожарные. На месте ДТП работали полицейские, девять карет скорой помощи и санитарная авиация. Пострадавших доставили в больницы.