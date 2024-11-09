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9 ноября, 14:10

В Великобритании 17 человек пострадали в аварии с двумя даблдекереми

Mirror: В Манчестере столкнулись два двухэтажных автобуса, пострадали 17 человек

Два автобуса столкнулись в Британии. Обложка © X / LairdAssessors

Два автобуса столкнулись в Британии. Обложка © X / LairdAssessors

В Великобритании в Манчестере как минимум 17 человек пострадали при столкновении двух автобусов. Об этом пишет газета Mirror.

«Два двухэтажных автобуса в Манчестере врезались друг в друга, пострадали по меньшей мере 17 человек», — указано в статье.

По словам врачей, авария произошла в центре города около 8:30 (11:30 по московскому времени). Один из пострадавших оказался заблокирован на втором этаже одного из автобусов, его вызволили оттуда пожарные. На месте ДТП работали полицейские, девять карет скорой помощи и санитарная авиация. Пострадавших доставили в больницы.

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Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию

А ранее Life.ru писал, что в Индии не менее 23 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье. Также сообщалось о 10 пострадавших, их отправили в больницу. Кроме того, пять человек считаются пропавшими без вести.

Дарья Нарыкова
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