В Индии не менее 23 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

Неподалёку от индийского города Марчула в штате Уттаракханд автобус с пассажирами рухнул в ущелье. В результате погибли минимум 23 человека и пострадали ещё 10, сообщает газета Times of India со ссылкой на офицера по борьбе со стихийными бедствиями округа.

Известно, что пострадавшие были отправлены в ближайшие медучреждения. Пять человек считаются пропавшими без вести. По сообщениям телеканала NDTV, водитель не справился с управлением на сложном участке трассы, после чего автобус рухнул в пропасть с двухсот метров. На месте ведутся спасательные работы.