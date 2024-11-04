В Индии не менее 23 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье
Неподалёку от индийского города Марчула в штате Уттаракханд автобус с пассажирами рухнул в ущелье. В результате погибли минимум 23 человека и пострадали ещё 10, сообщает газета Times of India со ссылкой на офицера по борьбе со стихийными бедствиями округа.
Известно, что пострадавшие были отправлены в ближайшие медучреждения. Пять человек считаются пропавшими без вести. По сообщениям телеканала NDTV, водитель не справился с управлением на сложном участке трассы, после чего автобус рухнул в пропасть с двухсот метров. На месте ведутся спасательные работы.
Ранее в Удмуртии задержали водителя школьного автобуса, который находился за рулём в состоянии наркотическго опьянения. В его организме обнаружили следы веществ из группы каннабиноидов.
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