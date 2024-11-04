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4 ноября, 08:01

В Индии не менее 23 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье

Неподалёку от индийского города Марчула в штате Уттаракханд автобус с пассажирами рухнул в ущелье. В результате погибли минимум 23 человека и пострадали ещё 10, сообщает газета Times of India со ссылкой на офицера по борьбе со стихийными бедствиями округа.

Известно, что пострадавшие были отправлены в ближайшие медучреждения. Пять человек считаются пропавшими без вести. По сообщениям телеканала NDTV, водитель не справился с управлением на сложном участке трассы, после чего автобус рухнул в пропасть с двухсот метров. На месте ведутся спасательные работы.

Водителя школьного автобуса под наркотиками задержали в Удмуртии
Водителя школьного автобуса под наркотиками задержали в Удмуртии

Ранее в Удмуртии задержали водителя школьного автобуса, который находился за рулём в состоянии наркотическго опьянения. В его организме обнаружили следы веществ из группы каннабиноидов.

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Shutterstock / FOTODOM / valdiya_ravi

Николай Рюмин
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