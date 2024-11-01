Водителя школьного автобуса под наркотиками задержали в Удмуртии
Задержание водителя школьного автобуса. Обложка © Telegram / МВД по Удмуртской Республике
На трассе Ижевск — Сарапул автоинспекторы остановили школьный автобус для плановой проверки. Сразу же возникли подозрения относительно состояния водителя. Как сообщили в МВД по Удмуртской Республике, 33-летний мужчина вёл себя нетипично для трезвого человека.
Поскольку он отказался от медицинского освидетельствования на месте, его доставили к наркологу для дальнейшей проверки. По итогам анализа биологических материалов выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения — в его организме обнаружили следы веществ из группы каннабиноидов.
Задержание водителя школьного автобуса. Видео © Telegram / МВД по Удмуртской Республике
В момент задержания детей в автобусе не было. Сейчас проводится проверка должностных лиц, ответственных за выпуск водителя на линию.
Ранее в Краснодаре полиция задержала 33-летнего Марата Абдюшева, который напал на сотрудников полиции, помешавших ему с приятелем забрать наркотики из тайника. Подозреваемый прятался в частном доме.