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31 октября, 21:47

Водителя школьного автобуса под наркотиками задержали в Удмуртии

Задержание водителя школьного автобуса. Обложка © Telegram / МВД по Удмуртской Республике

Задержание водителя школьного автобуса. Обложка © Telegram / МВД по Удмуртской Республике

На трассе Ижевск — Сарапул автоинспекторы остановили школьный автобус для плановой проверки. Сразу же возникли подозрения относительно состояния водителя. Как сообщили в МВД по Удмуртской Республике, 33-летний мужчина вёл себя нетипично для трезвого человека.

Поскольку он отказался от медицинского освидетельствования на месте, его доставили к наркологу для дальнейшей проверки. По итогам анализа биологических материалов выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения — в его организме обнаружили следы веществ из группы каннабиноидов.

Задержание водителя школьного автобуса. Видео © Telegram / МВД по Удмуртской Республике

В момент задержания детей в автобусе не было. Сейчас проводится проверка должностных лиц, ответственных за выпуск водителя на линию.

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Артём Гапоненко
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