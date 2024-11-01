Водителя школьного автобуса под наркотиками задержали в Удмуртии

На трассе Ижевск — Сарапул автоинспекторы остановили школьный автобус для плановой проверки. Сразу же возникли подозрения относительно состояния водителя. Как сообщили в МВД по Удмуртской Республике, 33-летний мужчина вёл себя нетипично для трезвого человека.

Поскольку он отказался от медицинского освидетельствования на месте, его доставили к наркологу для дальнейшей проверки. По итогам анализа биологических материалов выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения — в его организме обнаружили следы веществ из группы каннабиноидов.

Задержание водителя школьного автобуса. Видео © Telegram / МВД по Удмуртской Республике

В момент задержания детей в автобусе не было. Сейчас проводится проверка должностных лиц, ответственных за выпуск водителя на линию.