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31 октября, 09:42

Свердловская ОПГ похищала подростков, требуя 300 тысяч рублей за ребёнка

На Урале ФСБ задержала ОПГ, похитившую подростков и вымогавшую деньги

В Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы (ОПГ). Они похищали детей и вымогали деньги у их семей. Жизни подростков вымогатели оценивали в 300 тысяч рублей за каждого, сообщает УФСБ России по Свердловской области.

Один из задержанных участников ОПГ признался в содеянном. Видео © Telegram / Антитеррор Урал

«Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом», – говорится в сообщении.

Как установили силовики, в июле текущего года участники ОПГ напали на двух подростков и похитили их. Задержанные угрожали детям и вымогали деньги у их родственников, угрожая физической расправой. По данному преступлению уже возбудили уголовное дело по статьям о похищении двух и более лиц из корыстных побуждений и вымогательстве. Один из фигурантов во всём признался.

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Ранее Life.ru рассказывал, что полиция задержала бывшего участника «Голоса 60+» из Уфы. Его подозревают в домогательствах к 12-летней школьнице. Мужчина просил девочку отправить ему свои голые фотографии. Извращенца уже задержали и отправили в СИЗО. На него завели уголовное дело.

Наталья Афонина
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