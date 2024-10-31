Свердловская ОПГ похищала подростков, требуя 300 тысяч рублей за ребёнка

В Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы (ОПГ). Они похищали детей и вымогали деньги у их семей. Жизни подростков вымогатели оценивали в 300 тысяч рублей за каждого, сообщает УФСБ России по Свердловской области.

Один из задержанных участников ОПГ признался в содеянном. Видео © Telegram / Антитеррор Урал

«Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом», – говорится в сообщении.

Как установили силовики, в июле текущего года участники ОПГ напали на двух подростков и похитили их. Задержанные угрожали детям и вымогали деньги у их родственников, угрожая физической расправой. По данному преступлению уже возбудили уголовное дело по статьям о похищении двух и более лиц из корыстных побуждений и вымогательстве. Один из фигурантов во всём признался.