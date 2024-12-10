Смертельные покатушки: В Красноярске две девушки разбились на тюбинге, привязанном к машине
Mash: В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к авто тюбинге
В Красноярске покатушки на тюбике закончились трагедией: одна из девушек погибла, другая сильно пострадала после опасной забавы. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.
Опасное развлечение закончилось трагедией. Видео © Telegram / Kras Mash
Две девушки привязали ватрушку к автомобилю и решили покататься. В какой-то момент тюбинг выкатился на встречную полосу и столкнулся с машиной. Одну из россиянок с тяжёлыми травмами доставили в больницу, другую спасти не удалось.
Ранее под Красноярском блогер устроил «взрывной» заезд на ватрушке. Парень катал на тюбинге своего приятеля, который, сидя на ватрушке, запускал фейерверки. В ГИБДД проводят проверку, так как это — очевидное нарушение правил дорожного движения. Сам блогер заявил, что просто хотел с другом поднять настроение местным: мол, осенняя хандра, у людей «улыбок не было, все грустненькие ходят».
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