Смертельные покатушки: В Красноярске две девушки разбились на тюбинге, привязанном к машине

В Красноярске покатушки на тюбике закончились трагедией: одна из девушек погибла, другая сильно пострадала после опасной забавы. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

Опасное развлечение закончилось трагедией. Видео © Telegram / Kras Mash

Две девушки привязали ватрушку к автомобилю и решили покататься. В какой-то момент тюбинг выкатился на встречную полосу и столкнулся с машиной. Одну из россиянок с тяжёлыми травмами доставили в больницу, другую спасти не удалось.