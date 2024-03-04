Две девочки врезались в дерево при катании на "ватрушках" под Новосибирском
В городе Искитим Новосибирской области две девочки получили травмы при катании с горки на "ватрушках" — дети врезались в дерево. Сейчас они госпитализированы, а прокуратура проводит проверку.
"2 марта на территории Искитима дети катались с горки на "плюшке" и врезались в дерево. В результате столкновения две несовершеннолетние девочки получили травмы и госпитализированы", — рассказали в Прокуратуре Новосибирской области.
Прокуроры дадут оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей.
А ранее в Санкт-Петербурге маленькие дети получили серьёзные травмы во время катания на "ватрушках". Всё произошло в Яблоневом саду: брат и сестра столкнулись и были госпитализированы.