Две девочки врезались в дерево при катании на "ватрушках" под Новосибирском

В городе Искитим Новосибирской области две девочки получили травмы при катании с горки на "ватрушках" — дети врезались в дерево. Сейчас они госпитализированы, а прокуратура проводит проверку.

"2 марта на территории Искитима дети катались с горки на "плюшке" и врезались в дерево. В результате столкновения две несовершеннолетние девочки получили травмы и госпитализированы", — рассказали в Прокуратуре Новосибирской области.

Прокуроры дадут оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей.