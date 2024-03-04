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4 марта, 05:22

Две девочки врезались в дерево при катании на "ватрушках" под Новосибирском

В городе Искитим Новосибирской области две девочки получили травмы при катании с горки на "ватрушках" — дети врезались в дерево. Сейчас они госпитализированы, а прокуратура проводит проверку.

"2 марта на территории Искитима дети катались с горки на "плюшке" и врезались в дерево. В результате столкновения две несовершеннолетние девочки получили травмы и госпитализированы", — рассказали в Прокуратуре Новосибирской области.

Прокуроры дадут оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей.

Водитель джипа из Мытищ устроил адреналиновые покатушки для 20 человек на связке из "ватрушек"
Водитель джипа из Мытищ устроил адреналиновые покатушки для 20 человек на связке из "ватрушек"

А ранее в Санкт-Петербурге маленькие дети получили серьёзные травмы во время катания на "ватрушках". Всё произошло в Яблоневом саду: брат и сестра столкнулись и были госпитализированы.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Александра Вишнякова
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