Регион

Уведомления отключены

21 января, 12:07

Водитель джипа из Мытищ устроил адреналиновые покатушки для 20 человек на связке из "ватрушек"

В Мытищах разыскивают водителя внедорожника, прокатившего 20 человек на тюбингах

В Мытищах водитель устроил опасное катание на "ватрушках", которые прицепил к авто. Обложка © Telegram / "Ирина Волк"

В Мытищах водитель устроил опасное катание на "ватрушках", которые прицепил к авто. Обложка © Telegram / "Ирина Волк"

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя, который устроил массовое катание на тюбингах по проезжей части в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Мытищах водитель устроил опасное катание на "ватрушках", которые прицепил к авто. Видео © Telegram / "Ирина Волк"

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками подмосковной полиции выявлена видеозапись, зафиксировавшая грубое нарушение Правил дорожного движения", указала Волк.

Около 20 человек ехали по проезжей части на "паровозике" из порядка десяти тюбингов, который был привязан к автомобилю. Такие зимние забавы в Мытищах не особо понравились полицейским. Местные жители, а также родители и другие водители остались недовольными экстремальным катанием.

Устроивших дрифт с фейерверками блогеров-лихачей привлекли к ответственности
Устроивших дрифт с фейерверками блогеров-лихачей привлекли к ответственности

А ранее Лайф писал, что на Урале мужчина хотел покатать малыша на снегокате по дорогам и едва не закинул его под проезжавшее мимо авто. Ребёнку удалось проскользнуть мимо машины и съехать с оживлённой дороги. В настоящее время полиция ищет горе-водителя.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МВД РФ
  • иринаволк
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров