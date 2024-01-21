Водитель джипа из Мытищ устроил адреналиновые покатушки для 20 человек на связке из "ватрушек"

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя, который устроил массовое катание на тюбингах по проезжей части в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Мытищах водитель устроил опасное катание на "ватрушках", которые прицепил к авто. Видео © Telegram / "Ирина Волк"

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками подмосковной полиции выявлена видеозапись, зафиксировавшая грубое нарушение Правил дорожного движения", — указала Волк.

Около 20 человек ехали по проезжей части на "паровозике" из порядка десяти тюбингов, который был привязан к автомобилю. Такие зимние забавы в Мытищах не особо понравились полицейским. Местные жители, а также родители и другие водители остались недовольными экстремальным катанием.