Зимняя "забава": Житель Урала едва не убил ребёнка, прицепив его снегокат к внедорожнику

Маленькая шалость жителя Свердловской области чуть не привела к гибели ребёнка. Мужчина хотел покатать малыша на снегокате по дорогам и едва не закинул его под проезжавшее мимо авто. Кадры с видеорегистратора публикует E1.RU.

На Урале мужчина едва не закинул ребёнка на снегокате под проезжающее авто. Видео © t.me / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Как рассказал очевидец, всё произошло в посёлке Бобровский Сысертского городского округа. Его регистратор чуть было не запечатлел трагедию на перекрёстке улиц Комиссарова и Краснодеревцев, однако малышу каким-то чудом удалось проскользнуть мимо машины и съехать с оживлённой дороги. Теперь местная Госавтоинспекция ищет горе-водителя, который рисковал безопасностью несовершеннолетнего.