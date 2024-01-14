В Красноярске при катании с горки на тюбинге погиб 14-летний подросток
В Красноярске закончилась трагедией зимняя детская забава: при катании на тюбинге погиб 14-летний ребёнок. Об этом сообщил краевое управление СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Это случилось днём в субботу, 13 января, около дома по Ульяновскому проспекту. Мальчик и его 13-летний приятель пришли кататься на несанкционированной горке.
"При спуске на надувном тюбинге подростка занесло, и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребёнок скончался до приезда скорой помощи", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Следователи осмотрели место происшествия, был назначен комплекс неотложных действий. Виновного по указанной статье могут осудить на два года колонии.
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