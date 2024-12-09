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9 декабря, 05:18

Автобус с 43 пассажирами слетел в кювет и перевернулся после тарана фурой под Новосибирском

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новосибирской области

ДТП с автобусом под Новосибирском. Обложка © Telegram / mvd_54

ДТП с автобусом под Новосибирском. Обложка © Telegram / mvd_54

В Новосибирской области случилось ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, в котором находились 43 пассажира. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Исудзу Эльф», совершая разворот, совершил столкновение с автобусом, который двигался по маршруту «Новосибирск-Чистоозёрное», после чего автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

Из 43 пассажиров автобуса за медицинской помощью обратились девять человек. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Недавно междугородний автобус КАВЗ опрокинулся на трассе в Новосибирском районе. Внутри транспорта находилось 26 человек. Их перевозили по маршруту «п. Садовый в п. Верх-Тула». Известно, что шофёр не справился с управлением и угодил в кювет. Травмы получили 11 человек.

Николай Рюмин
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